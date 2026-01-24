O Ολυμπιακός εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του Αντρέ Λουίζ, ενός ποδοσφαιριστή που «εκτοξεύτηκε» στα χέρια του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου!

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά είναι «δραστήριος» και στα μεταγραφικά του.

Ένας παίκτης, που έχει «ξεχωρίσει» είναι ο Αντρέ Λουίζ, που αυτή τη στιγμή είναι στη Ρίο Άβε. Και όχι μόνο αυτό, καθώς -πιθανότατα- θα υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις, καθώς ολά δείχνουν πως η περίπτωσή του κυλάει θετικά.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ τη φετινή σεζόν πετάει «φωτιές», κάνοντας φανταστικά πράγματα, με τα τα 2.200.000 ευρώ που δαπανήθηκαν τον περασμένο Γενάρη για την απόκτησή του να μοιάζουν ως ένα πολύ μικρό ποσό.

Κι όλα αυτά, ενώ έχει «εκτοξευτεί» στα χέρια, ενός γνώριμου του Ολυμπιακού. Και φυσικά, μιλάμε για τον Έλληνα προπονητή, Σωτήρη Συλαϊδόπουλο.

Ο Συλαϊδόπουλος πέτυχε κάτι μοναδικό στη Ρίο Άβε, πριν καν… καθίσει στον πάγκο! Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αποτελεί τον νέο προπονητή της Ρίο Άβε και ήδη έχει καταφέρει να πετύχει ένα μοναδικό επίτευγμα. Πριν καν… καθίσει στον πάγκο των Πορτογάλων.

Η «εκτόξευση» του Αντρέ Λουίζ

Ο 46χρονος τεχνικός, αποφάσισε να κάνει ένα νέο βήμα στην καριέρα του το περασμένο καλοκαίρι. Έφυγε από τον Ολυμπιακό και το επιτελείο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πήγε στη Ρίο Άβε. Στην ομάδα, ήταν ήδη για έξι μήνες ο Αντρέ Λουίζ, αλλά δεν είχε δείξει πως μπορεί να έχει αυτήν την «τρελή» εξέλιξη.

Μιλάμε για έναν υψηλόσωμο εξτρέμ, μιας και βλέπει τον κόσμο από τα 187 εκατοστά, ενώ είναι μόλις 23 ετών.

Όταν πήγε στη Ρίο Άβε η χρηματιστηριακή του αξία ήταν μόλις στο 1.500.000 ευρώ, όμως, ήδη έχει «πιάσει» σχεδόν τον τριπλασιασμό (4.000.000 ευρώ)!

Το πόσο ρόλο έχει παίξει στην εξέλιξή του ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, είναι πολύ ξεκάθαρο, μόνο και μόνο αν δούμε τα «νούμερά» του!

Στα χέρια του Έλληνα τεχνικού έχει σκοράρει και τα περισσότερα γκολ, αλλά έχει και τα περισσότερα «σερβιρίσματα» της καριέρας του.

Κι όμως, αφού ήδη μέσα σε 18 ματς μετράει επτά γκολ και πέντε ασίστ, από την αρχή της σεζόν!

Αριθμοί, που ουδέποτε είχε δει σε μία αγωνιστική χρονιά. Ωστόσο, τα έχει καταφέρει τη φετινή και ας είμεαστε στον Γενάρη. Κι όλα αυτά, ενώ όλα δείχνουν ότι μία «μετακίνησή» του στην Ελλάδα, φαντάζει πάρα πολύ πιθανή.

Δείτε ΕΔΩ τα νούμερα του Αντρέ Λουίζ, υπό τις οδηγίες του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.