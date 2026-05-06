Παρά το γεγονός ότι ο Έντερσον μετακινήθηκε στη Φενέρμπαχτσε μόλις τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά από μια λαμπρή οκταετία στη Μάντσεστερ Σίτι, ο 32χρονος Βραζιλιάνος τερματοφύλακας φαίνεται πως βρίσκεται ήδη κοντά στην αποχώρηση, με ιταλικά δημοσιεύματα να τον φέρνουν ένα βήμα πριν τη μεταγραφή του στη Γιουβέντους.

Η διοίκηση του τουρκικού συλλόγου δεν είναι αρνητική σε αυτό το ενδεχόμενο και ήδη αναζητά τον διάδοχό του, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να αναδεικνύεται ως ο βασικός στόχος για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με διάφορα τουρκικά δημοσιεύματα, η Φενέρμπαχτσε έχει ήδη κάνει τις πρώτες διερευνητικές επαφές, μέσω μάνατζερ, με την πλευρά του Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος πραγματοποιεί μια εξαιρετική χρονιά με 22 ανέπαφες εστίες σε 40 αγώνες.

Αν και ο Τζολάκης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, η Φενέρ εμφανίζεται διατεθειμένη να προσφέρει μέχρι και 15 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, προκειμένου να προχωρήσει στην ενίσχυση της εστίας της.