Κι όμως, o Αγιούμπ Ελ Κααμπί διανύει -μέχρι στιγμής- την καλύτερη σεζόν στη Stoixiamn Super League, βάσει των αριθμών του!

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε στη δράση στη Stoiximan Super League, με τον αγαπημένο του τρόπο. Δηλαδή, σκοράροντας.

Ο Μαροκινός επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στη 18η αγωνιστική, απέναντι στον Βόλο (24/01, 1-0), καθώς πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Με αυτόν τον τρόπο, λίγες ημέρες, μετά τον χαμένο τελικό του Copa Africa έφτασε τα 13 τέρματα και είναι στην πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς αυτή τη στιγμή, δείχνει να είναι στην καλύτερη κατάσταση, που έχει βρεθεί ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά από 18 αγωνιστικές (17 ματς έχει παίξει ο Ολυμπιακός)!

Τουλάχιστον, αυτό «λένε» και τα νούμερά του.

Η «καλύτερη έκδοση» του Ελ Κααμπί

Ο Μαροκινός επιθετικός είναι στα μέρη από το καλοκαίρι του 2023. Ωστόσο, ουδέποτε μπόρεσε να έχει αυτόν τον αριθμό τερμάτων, μετά από 18 «στροφές»!

Κι όμως, αρκεί να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Την πρώτη του αγωνιστική χρονιά με τα «ερυθρόλευκα», έλειψε ξανά για υποχρεώσεις με το Μαρόκο στα μέσα της σεζόν.

Ωστόσο, τα νούμερά του δεν ήταν τόσο «λαμπερά», μέχρι να φτάσουμε στη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Κι αυτό, γιατί είχε μονάχα επτά τέρματα.

Όμως, στις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας, με ένα τρομερό σερί, μπόρεσε να φτάσει τα 15 γκολ, πριν τα Play Offs!

Πάμε στην περασμένη σεζόν, όπου δήλωσε «παρών» στα πρώτα 18 παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο τελικός απολογισμός;

Δώδεκα τέρματα, δηλαδή ένα λιγότερο από ότι έχει φέτος! Ακόμα και αν χρειάστηκε να χάσει μερικές αναμετρήσεις, λόγω του Copa Africa.

Μία επίδοση, που προφανώς κάνει τον Ολυμπιακό να «χαμογελάει», καθώς βλέπει την… καλύτερη έκδοση του επιθετικού του στη Stoiximan Super League, έπειτα από 18 ματς.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα του λείπει το βραβείο του πρώτου σκόρερ, μετά το τέλος και των Play Offs και των Play Outs! Κι όμως, αφού το 2023-24, πήγε στον Λορέν Μορόν, ενώ πέρυσι στον Χεφτέ Μπετανκόρ!

Θα μπορέσει φέτος να τα καταφέρει; Κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά έχει κάνει μία πολύ καλή «εκκίνηση»!