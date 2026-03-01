Ο «κακός χαμός» στη Stoiximan Super League! Μονάχα τρεις αγωνιστικές απομένουν, για το τέλος της κανονικής διάρκειας.
Ωστόσο, στην κορυφή, αλλά και στην 4η θέση τα πάντα είναι «ανοιχτά»! Μετά την «γκέλα» της ΑΕΚ μπορεί να έχουμε και ισοβαθμία σε λίγες ώρες, αφού ο ΠΑΟΚ δίνει το εξ αναβολής ματς με την Κηφισιά (04/03, 20:00).
Κι αυτό, γιατί η «Ένωση», αλλά και ο Ολυμπιακός έχουν 50 βαθμούς, ενώ ακολουθούν οι Θεσσαλονικείς με 47!
Από εκεί και πέρα «χαμός» και στην 4η θέση. Λεβαδειακός και Παναθηναϊκός ισοβαθμούν στους 39 βαθμούς.
Όμως, με μία μεγάλη διαφορά. Το «τριφύλλι» έχει ένα ματς λιγότερo! Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικές είναι οι εναπομείνασες αναμετρήσεις για την κανονική διάρκεια.
Η «κούρσα» της κορυφής
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ
15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ
22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ
*04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ
08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ
*Εξ αναβολής αναμέτρηση.
Η «μάχη» της 4ης θέσης
Το πρόγραμμα του Λεβαδειακού
08/03 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
22/03 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
*04/03 Παναθηναϊκός-ΟΦΗ
08/03 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
15/03 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
22/03 Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός
*Εξ αναβολής αναμέτρηση.