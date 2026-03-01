Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες απέναντι στον Asteras AKTOR (01/03, 2-0), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να «ξεχωρίζει» κάτι πολύ συγκεκριμένο από το ματς!

O ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπόρεσε να κερδίσει τον Asteras AKTOR (01/03, 2-0) στην Τούμπα για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super Legaue.

Ο «χoρός» των γκολ άνοιξε πολύ νωρίς με τον Δημήτρη Χατσίδη, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς «κλείδωσε» το τελικό αποτέλεσμα.

Η αλήθεια είναι πως οι Θεσσαλονικείς είχαν τις ευκαιρίες, για να σκοράρουν και περισσότερα τέρματα. Γεγονός, στο οποίο «στάθηκε» και ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του στα κανάλια Novasports.

Την ίδια ώρα, ο Ρουμάνος τεχνικός «ξεχώρισε» κάτι πολύ συγκεκριμένο, από την εμφάνιση της ομάδας του. Τι ήταν αυτό;

Το «πώς» οι παίκτες του διαχειρίστηκαν την αναμέτρηση και μπόρεσαν να φτάσουν στη νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη NOVA:

Για το ματς:

«Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά σε συνάρτηση με τις συνθήκες που ξέρετε. Έτρεξαν πολύ, βρήκαν ένα γρήγορο γκολ έπαιξαν καλά και κέρδισαν αρκετές μονομαχίες. Αλλά με το να σκοράρεις ένα γκολ και να χάνεις κάποιες ευκαιρίες για το δεύτερο οι συνθήκες μπορούν να γίνουν περίπλοκες, ιδίως στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Ωστόσο έγινε άψογη διαχείριση. Όταν το σκορ είναι εύθραυστο μπορεί να συμβεί οτιδήποτε από στατική φάση. Δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να απειλήσει. Με όλο το σεβασμό στον αντίπαλο το σκορ μας αδικεί».

Για το αν είναι η αρχή για την τελική αντεπίθεση:

«Η αρχή ήταν την 21η Αυγούστου όταν παίξαμε κόντρα στην ΑΕΛ. Είναι μια σεζόν, η κάθε ομάδα έχει τη δική της ιστορία στη σεζόν. Και πάλι το πρόγραμμα δεν ευνοεί γιατί έχουμε το ματς στην Κηφισιά. Μετά τον Ολυμπιακό θα έρθουμε σε μια κανονικότητα για να προετοιμάζουμε τα παιχνίδια».