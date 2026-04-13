Τα συμβόλαια των παικτών του Παναθηναϊκού, που φτάνουν κοντά στο τέλος τους το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει ήδη να «κοιτά» τι έπεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Οι «πράσινοι» έδειξαν μία πολύ καλύτερη εικόνα στο δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς και έτσι, θέλουν να «χτίσουν» πάνω σε αυτήν, ώστε να παρουσιαστούν ακόμα πιο έτοιμη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Αξίζει, λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών των «πράσινων», που φτάνουν πια πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους τον ερχόμενο Ιούνιο.

Εδώ, αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός έχει στο ρόστερ του αρκετούς παίκτες με τη μορφή δανεισμού, που πλησιάζουν στη λήξη της συμφωνίας τους.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι Ρενάτο Σάντσες, Αλμπάν Λαφόν, Λούκας Τσάβες και Χάβι Ερνάντες. Ο Ανάς Ζαρουρί μπορεί να ήρθε, επίσης, ως δανεικός από τη Λανς, όμως στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων είχε συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί.

Παράλληλα, κοντά στο τέλος των συμβολαίων τους φτάνουν και οι Φίλιπ Τζούρισιτς και Γιάννης Κώτσιρας.

Αναλυτικά, τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού που ολοκληρώνονται το καλοκαίρι:

Φίλιπ Τζούρισιτς

Ρενάτο Σάντσες

Αλμπάν Λαφόν

Λούκας Τσάβες

Χάβι Ερνάντες

Γιάννης Κώτσιρας