Όλα τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, που φτάνουν στο τέλος τους το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της Stoiximan Super League έχοντας «ξεφύγει» με ένα σημαντικό +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα. Το καλοκαίρι πλησιάζει και είναι δεδομένο, πως θα υπάρξουν αποχωρήσεις, αλλά και αφίξεις.

Ένα κομμάτι που η «Ένωση» είναι αρκετά «ήσυχη» είναι αυτό με τις ανανεώσεις συμβολαίων. Ο λόγος; Αρκετοί είναι οι παίκτες που είναι «δεμένοι» τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και ελάχιστοι αυτοί που μένουν χωρίς ομάδα σε λίγους μήνες.

Αρχικά, να ξεκινήσουμε με τον Γενς Γιόνσον που -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα πει «αντίο», αφού δεν έχει παίξει καθόλου φέτος.

Την ίδια ώρα, ο δανεισμός του Ζοάο Μάριο λήγει και μένει να αποφασίσει η ΑΕΚ, αν και οι περισσότερες πιθανότητες είναι να αποχωρήσει. Το συμβόλαιο του Μάρκο Γκρούγιτς είναι μία ιδιαίτερα περίπτωση. Η «Ένωση» έχει το «πάνω χέρι» στην υπόθεσή του, μιας και υπάρχει συμφωνία για οψιόν ανανέωσης δύο χρόνων.

Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ντομαγκόι Βίντα και Ρομπέρτο Περέιρα είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μιας και έχουν χρόνο συμμετοχής στην «Ένωση». Παράλληλα, χωρίς ομάδα παραμένει και ο Αλεξάντερ Κάλενς, αλλά και ο Χρήστος Κοσίδης.

Με τον Περουβιανό στόπερ να ταλαιπωρείται εδώ και αρκετό καιρό, με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Αναλυτικά, όλα τα συμβόλαια της ΑΕΚ:

Θωμάς Στρακόσια, συμβόλαιο μέχρι το 2029

Αλμπέρτο Μπρινιόλι, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Άγγελος Αγγελόπουλος, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Μάριος Μπαλαμώτης, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Άρολντ Μουκουντί, συμβόλαιο μέχρι το 2029

Αλεξάντερ Κάλενς, συμβόλαιο μέχρι το 2026

Σταύρος Πήλιος, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, συμβόλαιο μέχρι το 2028 (δανεικός στη Μαντόβα)

Λάζαρος Ρότα, συμβόλαιο μέχρι το 2030

Μάρτιν Γκεοργκίεφ, συμβόλαιο μέχρι το 2030

Φελίπε Ρέλβας, συμβόλαιο μέχρι το 2029

Τζέιμς Πενράις, συμβόλαιο μέχρι το 2028

Δημήτρης Βαλκάνης, συμβόλαιο μέχρι το 2027 (δανεικός στην Μπρισπέιν Ρόαρ)

Ορμπελίν Πινέδα, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, συμβόλαιο μέχρι το 2029

Ρομπέρτο Περέιρα, συμβόλαιο μέχρι το 2026

Χαμέντ Καντέρ Φοφανά, συμβόλαιο μέχρι το 2029 (δανεικός στον Ηρακλή)

Χριστόφορος Κολιμάτσης, συμβόλαιο μέχρι το 2029 (δανεικός στην Ελλάς Σύρου)

Μάργκο Γκρούγιτς, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (υπάρχει οψιόν για +2)

Χακίμ Σαχαμπό, συμβόλαιο μέχρι το 2029

Ραζβάν Μαρίν, συμβόλαιο μέχρι το 2028

Ζοάο Μάριο, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (δανεικός απ’ την Μπεσίκτας)

Δημήτρησ Καλοσκάμης, συμβόλαιο μέχρι το 2030

Νίκλας Ελίασον, συμβόλαιο μέχρι το 2028

Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, συμβόλαιο μέχρι το 2026

Πέτρος Μάνταλος, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Αμπουμπακαρί Κοϊτά, συμβόλαιο μέχρι το 2029

Πάολο Φερνάντες, συμβόλαιο μέχρι το 2027 (δανεικός στην Αλ Καλίτζ)

Φραντζί Πιερό, συμβόλαιο έως το 2027 (δανεικός στη Ρίζεσπορ)

Ζίνι, συμβόλαιο μέχρι το 2028

Λούκα Γιόβιτς, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Ντέρεκ Κουτέσα, συμβόλαιο μέχρι το 2028

Μπαρνάμπας Βάργκα, συμβόλαιο μέχρι το 2029

Ελιάν Σόσα, συμβόλαιο μέχρι το 2028 (δανεικός στην Ανόρθωση)

Μάρκος Νίνο, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (δανεικός στην Ελλάς Σύρου)