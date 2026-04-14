Η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της Stoiximan Super League έχοντας «ξεφύγει» με ένα σημαντικό +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα. Το καλοκαίρι πλησιάζει και είναι δεδομένο, πως θα υπάρξουν αποχωρήσεις, αλλά και αφίξεις.
Ένα κομμάτι που η «Ένωση» είναι αρκετά «ήσυχη» είναι αυτό με τις ανανεώσεις συμβολαίων. Ο λόγος; Αρκετοί είναι οι παίκτες που είναι «δεμένοι» τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και ελάχιστοι αυτοί που μένουν χωρίς ομάδα σε λίγους μήνες.
Αρχικά, να ξεκινήσουμε με τον Γενς Γιόνσον που -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα πει «αντίο», αφού δεν έχει παίξει καθόλου φέτος.
Την ίδια ώρα, ο δανεισμός του Ζοάο Μάριο λήγει και μένει να αποφασίσει η ΑΕΚ, αν και οι περισσότερες πιθανότητες είναι να αποχωρήσει. Το συμβόλαιο του Μάρκο Γκρούγιτς είναι μία ιδιαίτερα περίπτωση. Η «Ένωση» έχει το «πάνω χέρι» στην υπόθεσή του, μιας και υπάρχει συμφωνία για οψιόν ανανέωσης δύο χρόνων.
Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ντομαγκόι Βίντα και Ρομπέρτο Περέιρα είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μιας και έχουν χρόνο συμμετοχής στην «Ένωση». Παράλληλα, χωρίς ομάδα παραμένει και ο Αλεξάντερ Κάλενς, αλλά και ο Χρήστος Κοσίδης.
Με τον Περουβιανό στόπερ να ταλαιπωρείται εδώ και αρκετό καιρό, με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Αναλυτικά, όλα τα συμβόλαια της ΑΕΚ:
Θωμάς Στρακόσια, συμβόλαιο μέχρι το 2029
Αλμπέρτο Μπρινιόλι, συμβόλαιο μέχρι το 2027
Άγγελος Αγγελόπουλος, συμβόλαιο μέχρι το 2027
Μάριος Μπαλαμώτης, συμβόλαιο μέχρι το 2027
Άρολντ Μουκουντί, συμβόλαιο μέχρι το 2029
Αλεξάντερ Κάλενς, συμβόλαιο μέχρι το 2026
Σταύρος Πήλιος, συμβόλαιο μέχρι το 2027
Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, συμβόλαιο μέχρι το 2028 (δανεικός στη Μαντόβα)
Λάζαρος Ρότα, συμβόλαιο μέχρι το 2030
Μάρτιν Γκεοργκίεφ, συμβόλαιο μέχρι το 2030
Φελίπε Ρέλβας, συμβόλαιο μέχρι το 2029
Τζέιμς Πενράις, συμβόλαιο μέχρι το 2028
Δημήτρης Βαλκάνης, συμβόλαιο μέχρι το 2027 (δανεικός στην Μπρισπέιν Ρόαρ)
Ορμπελίν Πινέδα, συμβόλαιο μέχρι το 2027
Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, συμβόλαιο μέχρι το 2029
Ρομπέρτο Περέιρα, συμβόλαιο μέχρι το 2026
Χαμέντ Καντέρ Φοφανά, συμβόλαιο μέχρι το 2029 (δανεικός στον Ηρακλή)
Χριστόφορος Κολιμάτσης, συμβόλαιο μέχρι το 2029 (δανεικός στην Ελλάς Σύρου)
Μάργκο Γκρούγιτς, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (υπάρχει οψιόν για +2)
Χακίμ Σαχαμπό, συμβόλαιο μέχρι το 2029
Ραζβάν Μαρίν, συμβόλαιο μέχρι το 2028
Ζοάο Μάριο, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (δανεικός απ’ την Μπεσίκτας)
Δημήτρησ Καλοσκάμης, συμβόλαιο μέχρι το 2030
Νίκλας Ελίασον, συμβόλαιο μέχρι το 2028
Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, συμβόλαιο μέχρι το 2026
Πέτρος Μάνταλος, συμβόλαιο μέχρι το 2027
Αμπουμπακαρί Κοϊτά, συμβόλαιο μέχρι το 2029
Πάολο Φερνάντες, συμβόλαιο μέχρι το 2027 (δανεικός στην Αλ Καλίτζ)
Φραντζί Πιερό, συμβόλαιο έως το 2027 (δανεικός στη Ρίζεσπορ)
Ζίνι, συμβόλαιο μέχρι το 2028
Λούκα Γιόβιτς, συμβόλαιο μέχρι το 2027
Ντέρεκ Κουτέσα, συμβόλαιο μέχρι το 2028
Μπαρνάμπας Βάργκα, συμβόλαιο μέχρι το 2029
Ελιάν Σόσα, συμβόλαιο μέχρι το 2028 (δανεικός στην Ανόρθωση)
Μάρκος Νίνο, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (δανεικός στην Ελλάς Σύρου)