Χωρίς νικητή έληξε το ΑΕΚ – Βόλος (01/03, 2-2), σε ένα αποτέλεσμα, που μόνο «συνηθισμένο» δεν είναι ανάμεσα στις δύο ομάδες!

H AEK «πέταξε» βαθμούς και πλέον η κορυφή της Stoiximan Super League, μπορεί να έχει μέχρι και τριπλή ισοβαθμία σε λίγες μέρες.

Η «Ένωση» έμεινε δύο φορές, πίσω στο σκορ στην έδρα του Βόλου (01/03, 2-2), αλλά είχε ισάριθμες ισοφαρίσεις.

Όλα έδειχναν πως η ομάδα της Μαγνησίας, θα πετύχει την πρώτη της νίκη για το 2026. Ωστόσο, ο Φελίπε Ρέλβας είχε αντίθετη άποψη.



Ο Πορτογάλος αμυντικός, με ένα ΑΠΙΘΑΝΟ γκολ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στην τελευταία φάση του ματς και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Για ένα αποτέλεσμα, που μόνο «συνηθισμένο» δεν είναι στις «μάχες» των δύο ομάδων!

Το πιο «ασυνήθιστο» αποτέλεσμα

ΑΕΚ και Βόλος έχουν αναμετρηθεί στην ιστορία τους συνολικά 19 φορές, ανεξαρτήτως διοργάνωσης και έδρας. Η «Ένωση» έχει το «πάνω χέρι», μιας και έχει κερδίσει συνολικά 13 φορές, ενώ έχει ηττηθεί τέσσερις.

Τι σημαίνει αυτό; Πριν από την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, για τη φετινή σεζόν, μονάχα μία φορά είχαμε ισοπαλία!

Κι όμως, πριν από το «Χ» της 1ης Μαρτίου του 2026, ακόμα μία φορά είχαμε δύο τις δύο ομάδες να φεύγουν με έναν βαθμό.

90+8' Ο Φιλίπε Ρέλβας με δυνατό σουτ στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-2!

#aekfc #aekfcseason2025_2026 #slgr pic.twitter.com/wdXSZeqOsI — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) March 1, 2026

Πότε έγινε αυτό; Στις 21/12/2020! Τότε, οι δύο σύλλογοι είχαν αναμετρηθεί για την 13η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος στη Ριζούπολη.

Η «Ένωση» είχε πάρει προβάδισμα στο σκορ πολύ νωρίς. Ωστόσο, η ομάδα της Μαγνησίας με δύο γκολ σε λίγα λεπτά είχε φέρει… τούμπα το ματς.

Η ΑΕΚ είχε ξανά «απάντηση», με τον Καρίμ Ανσαριφάρντ να κάνει το 2-2 στο 70ο λεπτό! Αυτή ήταν και η μοναδική ισοπαλία, που είχαμε δει στην ιστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες!

Όμως, περίπου 6.5 χρόνια αργότερα, η ιστορία επαναλαμβάνεται! Μόνο, που αυτή τη φορά αν και το σκορ παρέμεινε ίδιο, βρισκόμασταν σε διαφορετικό γήπεδο.

