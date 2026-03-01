Ο Παναθηναϊκός «έπιασε» τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, χάρη σε ένα 100% απέναντι στον Άρη (01/03, 3-1)!

Η 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League έφερε μία μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-1 απέναντι στον Άρη (01/03) στη Λεωφόρο και «άγγιξαν» 4άδα.

Κι όμως, μετά από πολύ καιρό είναι σε ισοβαθμία με τον Λεβαδειακό, στη «μάχη» που γίνεται για το τελευταίο εισιτήριο των Play Offs.

Ωστόσο, έχουν και ένα ματς στο «χέρι» τους, αφού έχουν παίξει συνολικά 22 ματς. Ωστόσο, πάμε στα αγωνιστικά, που αφορούν την εμφάνιση κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Τι ήταν αυτό που έκανε τη «διαφορά»; Ένα 100% του Παναθηναϊκού, που αν και δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, όσες είχαν κατάληξη προς την εστία, είχαν και το ίδιο «φινάλε»!

Το 100% του Παναθηναϊκού

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τρεις διαφορετικούς σκόρερ απέναντι στον Άρη. Η αρχή έγινε με τον Χάβι Ερνάντεθ, που έπειτα από μία στατική φάση πέτυχε το «παρθενικό» του γκολ στην Ελλάδα.

Τη «σκυτάλη» πήρε ο Βισέντε Ταμπόρδα, που δείχνει τον τελευταίο καιρό, πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Το τελευταίο γκολ της αναμέτρησης ήρθε από τον Ανδρέα Τεττέη, ελάχιστα δευτερόλεπτα, μετά την είσοδό του στο ματς. Ακόμα έναν ποδοσφαιριστή, που κάνει απίστευτα πράγματα, από όταν πήγε στον Παναθηναϊκό.

Αυτές οι τρεις τελικές ήταν και οι μοναδικές του «τριφυλλιού» που είχαν κατεύθυνση προς την εστία!

Κι όμως, από τις συνολικά 10 προσπάθειες του Παναθηναϊκού για να βρει γκολ, όσες είχαν στόχο την εστία, «μεταφράστηκαν» και σε τέρματα! Ποιο είναι το πιο αξιοσημείωτο της υπόθεσης; Ότι και η μοναδική τελική προς την εστία του Άρη κατέληξε στα δίχτυα.

Κι όμως, μπορεί να ακούγεται «τρελό», αφού συνολικά είχαμε 23 προσπάθειες για γκολ, αλλά όσες πήγαν προς το τέρμα έφεραν και το επιθυμητό αποτέλεσμα.