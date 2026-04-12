Όσα γκολ και να έχει σκοράρει, όσες φορές και να έχει καταφέρει να «ξεκλειδώσει» τις αντίπαλες άμυνες, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να «κυνηγάει» μία πρωτιά.

Ο Ολυμπιακός τη φετινή σεζόν έχει «ζοριστεί» ουκ ολίγες φορές στο σκοράρισμα. Μπορεί ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί να έχει πετύχει ήδη 20 τέρματα, αλλά όταν οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν «κλειστές» άμυνες έχουν και αρκετά προβλήματα.

Ο Μαροκινός επιθετικός από την ημέρα που ήρθε στην Ελλάδα κάνει φανταστικά πράγματα, έχει σκοράρει πολλά γκολ, αλλά κάτι του «λείπει».

Κι όμως, ακόμα και αν έχει βγει πρώτος σκόρερ στο Conference, αλλά και το Europa League στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

Όσο «περίεργο» και να μπορεί να ακουστεί, Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν ήταν ποτέ στην κορυφή, όταν τελείωνε η σεζόν στη Stoiximan Super League!

Στις δύο σεζόν που είναι στον Πειραιά, αυτός ο τίτλος έχει πάει σε άλλα «χέρια». Την πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής είχε σκοράρει συνολικά 18 τέρματα.

Ωστόσο, στην πρώτη θέση ήταν ο Λορέν Μορόν του Άρη, που μετά από μία φανταστική σεζόν είχε σκοράρει συνολικά 20 γκολ!

Τι έγινε την περασμένη σεζόν; Ο πρώτος σκόρερ «παιζόταν», μέχρι και τις τελευταίες αγωνιστικές. Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Λορέν Μορόν τελείωσαν με 18 τέρματα. Ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, αλλά όχι ικανός για την πρωτιά!

Κι όμως, αφού ο Χεφτέ Μπετανκόρ είχε 19 τέρματα με τη φανέλα του Πανσερραϊκού. Mάλιστα, χάρη στα όσα έκανε «κέρδισε» τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Τη φετινή σεζόν, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει το «πάνω χέρι». Έχει σκοράρει 17 τέρματα, αλλά ένας ποδοσφαιριστής τον «κυνηγάει». Ποιος είναι αυτός;

Ο Λούκα Γιόβιτς που έχει 16 γκολ και θα προσπαθήσει να «χαλάσει», για ακόμα μία σεζόν την πρωτιά.