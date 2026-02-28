Δείτε τη βαθμολογία της Stoiximan Super League, αλλά και το πρόγραμμα, των ομάδων που «καίγονται» για βαθμούς, ώστε να μπουν στα Play Offs.

Η Stoiximan Super League έχει πάρει «φωτιά». Πολλές «μάχες» και όλα είναι «ανοιχτά», λίγο πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Ας ξεκινήσουμε από πιο χαμηλά. Asteras AKTOR και Πανσερραϊκός έχουν μείνει πιο πίσω από τις υπόλοιπες ομάδες και φαντάζει δύσκολο να «προλάβουν» τα Play Offs στις θέσεις 5-8.

Αμέσως, πιο πάνω ΑΕΛ και Παναιτωλικός είναι στους 21 βαθμούς. Βόλος και Κηφισιά ακολουθούν με 24 και 26 βαθμούς, έχοντας παίξει 22 αγωνιστικές.

Στην 8η θέση είναι ο Ατρόμητος, που έχει παίξει 23 ματς, έχοντας 27 βαθμούς. ΟΦΗ και Άρης είναι στις θέσεις 6-7, έχοντας 28 βαθμούς σε 22 «στροφές».

Το πρόγραμμα της ΑΕΛ:

ΑΕΚ – ΑΕΛ

ΑΕΛ – Asteras AKTOR

Ολυμπιακός – ΑΕΛ

Το πρόγραμμα του Παναιτωλικού:

Παναιτωλικός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Το πρόγραμμα του Βόλου:

Βόλος – ΑΕΚ

Βόλος – ΟΦΗ

Κηφισιά – Βόλος

Βόλος – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα της Κηφισιάς:

Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Κηφισιά

Κηφισιά – Βόλος

ΑΕΚ – Κηφισιά

Το πρόγραμμα του Ατρόμητου:

Άρης – Ατρόμητος

Ατρόμητος – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ:

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Βόλος – ΟΦΗ

ΟΦΗ – Ολυμπιακός

Άρης – ΟΦΗ

Το πρόγραμμα του Άρη:

Παναθηναϊκός – Άρης

Άρης – Ατρόμητος

Πανσερραϊκός – Άρης

Άρης – ΠΑΟΚ

Σημαντική «μάχη» υπάρχει και για την 4η θέση, που «οδηγεί» στα Play Offs, για τον πρωταθλητή. Ο Λεβαδειακός μπορεί να είναι στο +3 από τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει παίξει δύο ματς παραπάνω.

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς, πως οι «πράσινοι» έχουν και το «πάνω χέρι», για να μπουν στην 4άδα.

Το πρόγραμμα του Λεβαδειακού:

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

Παναθηναϊκός – Άρης

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Asteras AKTOR – Παναθηναϊκός