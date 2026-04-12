Όλα τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, που φτάνουν στο τέλος τους το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μπορεί ακόμα να έχει δύο τίτλους μπροστά του, αλλά ο ΠΑΟΚ δεδομένα θα έχει ένα «καυτό» καλοκαίρι. Εκτός από τις όποιες προσθαφαιρέσεις θα γίνουν στο ρόστερ του, υπάρχουν και άλλες σημαντικές αποφάσεις που θα παρθούν.

Αυτές αφορούν τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών που φτάνουν στο τέλος τους, σε μονάχα λίγους μήνες. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα πρέπει να ανησυχεί, καθώς πολλοί είναι οι παίκτες που μένουν χωρίς ομάδα το καλοκαίρι.



Αρχικά, οι Ντέγιαν Λόβρεν, Μπάμπα, Τάισον, Μαγκομέντ Οζντόεφ και Ζοάν Σάστρε είναι ελεύθεροι να μιλήσουν με όποιο κλαμπ επιθυμούν.

Ωστόσο, ορισμένοι εξ αυτών βλέπουμε ότι είναι στα βασικά σχέδια του Ραζβάν Λουτσέσκου και πιθανότατα θα υπάρξει συζήτηση για ανανέωση.

Λίγο διαφορετικά είναι τα πράγματα για τον Τόμας Κεντζιόρα και τον Σουαλιχό Μεϊτέ, καθώς μπορεί να έχουν συμβόλαιο μέχρι το 2026, αλλά υπάρχει οψιόν ανανέωσης σε αυτό για ακόμα έναν χρόνο.



Από εκεί και πέρα, πολλοί είναι και οι δανεικοί παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλεσάντρο Μπιάνκο, Αλεσάντρο Βολιάκο, Λούκα Ιβάνουσετς και Γιώργος Γιακουμάκης θα επιστρέψουν στις ομάδες του, αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή.

Όμως, μένει να φανεί τι θα αποφασίσει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, αφού ιδιαίτερα ο Έλληνας επιθετικός έχει προσφέρει αρκετά στην ομάδα του και ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον χρησιμοποιεί αρκετά.

Όλα τα συμβόλαια του ΠΑΟΚ:

Γίρι Παβλένκα, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Αντώνης Τσιφτσής, συμβόλαιο μέχρι το 2028

Δημήτρης Μοναστηρλής, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, συμβόλαιο μέχρι το 2027 (δανεικός στην Αναγέννηση Καρδίτσας)

Λουκά Γκουγκεσασβίλι, συμβόλαιο μέχρι το 2028 (δανεικός στον Ατρόμητο)

Τόμας Κεντζιόρα, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (υπάρχει οψιόν για +1)

Γιάννης Μιχαηλίδης, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Ντέγιαν Λόβρεν, συμβόλαιο μέχρι το 2026

Ράχμαν Μπάμπα, συμβόλαιο μέχρι το 2026

Ζοάν Σάστρε, συμβόλαιο μέχρι το 2026

Αλεσάντρο Βολιάκο, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (δανεικός απ’ την Τζένοα)

Γκρεγκ Τέιλορ, συμβόλαιο μέχρι το 2028

Δημήτρης Μπαταούλας, συμβόλαιο μέχρι το 2028

Τζόντζο Κένι, συμβόλαιο μέχρι το 2028

Χόρχε Σάντσες, συμβόλαιο μέχρι το 2029

Λευτέρης Λύρατζης, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (δανεικός στον Πανσερραϊκό)

Τζόναθαν Γκόμες, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (δανεικός στην Αλμπαθέτε)

Σουαλιχό Μεϊτέ, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (υπάρχει οψιόν για +1)

Μαγκομέντ Οζντόεφ, συμβόλαιο μέχρι το 2026

Κωνσταντίνος Θυμιάνης, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Χρήστος Ζαφείρης, συμβόλαιο μέχρι το 2029

Μαντί Καμαρά, 28 χρονών, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Αλεσάντρο Μπιάνκο, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (δανεικός από την Πάρμα)

Γιάννης Κωνσταντέλιας, συμβόλαιο μέχρι το 2029

Δημήτρης Τσοπούρογλου, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Δημήτρης Πέλκας, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Σόλα Σοριτίρε, συμβόλαιο μέχρι το 2028 (δανεικός στην Τσβόλε)

Τάισον, συμβόλαιο μέχρι το 2026

Αντρίγια Ζίβκοβιτς, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Κίριλ Ντεσπόντοφ, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Γιώργος Γιακουμάκης, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (δανεικός απ’ την Κρους Ασούλ)

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Δημήτρης Μπέρδος, συμβόλαιο μέχρι το 2027

Δημήτρης Χατσίδης, συμβόλαιο μέχρι το 2028

Ανέστης Μύθου, συμβόλαιο μέχρι το 2028

Λούκα Ιβάνουσετς, συμβόλαιο μέχρι το 2026 (δανεικός απ’ την Φέγενορντ)

Φέντορ Τσάλοφ, συμβόλαιο μέχρι το 2027 (δανεικός στην Καϊσέρισπορ)

Πηγή: Transfermarkt