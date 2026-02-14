Ο Ολυμπιακός «δοκιμάζεται» στη Βοιωτία, με τον Λεβαδειακό (14/02, 19:30) να θέλει να «θυμίσει» στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον πρώτο του καιρό στην Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός «έχασε» έδαφος στη Stoiximan Super League, μετά το ντέρμπι «αιωνίων» και την ήττα από τον Παναθηναϊκό (08/02, 0-1).

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ανεβάσουν την ψυχολογία τους εν όψει και των ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ωστόσο, για να τα καταφέρουν θα πρέπει να «περάσουν» από μία πολύ επικίνδυνη έδρα.

⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴



🆚 Levadiakos

🕟 19:30 (GR)

🏆 Stoiximan Super League

📌 "Labros Katsonis" Livadia Municipal Stadium

📺 Novasports Prime pic.twitter.com/8WU4b3xx4u — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 14, 2026

Αυτή του Λεβαδειακού (14/02, 19:30), που τη φετινή σεζόν κάνει φανταστικά πράγματα στο πρωτάθλημα.

Τι θα προσπαθήσει να «αποφύγει» ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ; Ό,τι είχε συμβεί τον πρώτο καιρό, που ήταν στη νυν ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός «όρισε» ποιο τρελό σερί θα τελειώσει και ποιο θα συνεχιστεί Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα «διπλό» με τεράστια αξία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Ολυμπιακός είδε το δικό του σερί να σταματά.

Μία φορά στην «εποχή Μεντιλίμπαρ»

Η αλήθεια είναι πως οι Πειραιώτες δεν έχουν ηττηθεί και πολλές φορές, με τον Ισπανό τεχνικό στο «τιμόνι» τους στη Stoiximan Super League. Για την ακρίβεια, θα μετρήσουμε οκτώ ήττες, μέσα σε -περίπου- δύο χρόνια.

Οι περισσότερες εξ αυτών δεν έχουν έρθει απανωτά η μία μετά την άλλη. Όμως, αυτό το γεγονός είναι υπαρκτό, αλλά θα πρέπει να «γυρίσει» τον Ολυμπιακό στις πρώτες ημέρες του Βάσκου τεχνικού.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αντιμετωπίσει στις 10 Μαρτίου του 2024 τον Παναθηναϊκό στο Γ. Καραϊσκάκης. Είχαν ηττηθεί με 1-3, με αυτή να είναι η πρώτη και η μοναδική -μέχρι και πριν λίγες ημέρες- ήττα του Βάσκου τεχνικού στο «σπίτι» του για το πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός είναι «υπεύθυνος», για τις μοναδικές εντός έδρας ήττες του Μεντιλίμπαρ στο πρωτάθλημα Mόνο δύο «εξαιρέσεις» έχει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη Stoiximan Super League, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο μοναδικός «υπεύθυνος».

Έπειτα, από τρεις εβδομάδες ο Ολυμπιακός έπαιξε με την ΑΕΚ στην OPAP Arena. Το αποτέλεσμα; Δεύτερη διαδοχική ήττα, μετά από γκολ του Νίκλας Ελίασον στα τελευταία λεπτά.

Αυτό ήταν. Από τότε, ουδέποτε όσο και να «ψάξουμε» δεν θα βρούμε δύο σερί ήττες για τους Πειραιώτες στο πρωτάθλημα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όταν έχαναν ένα ματς στη Stoiximan Super League είχαν «απάντηση».

Θα μπορέσουν να κάνουν το ίδιο και στη Λιβαδειά; Ή η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου θα «θυμίσει» στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Μάρτη του 2024;

Λίγες ώρες απομένουν, για να ξέρουμε την απάντηση…