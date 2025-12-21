Ο Ολυμπιακός έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη στη Stoiximan Super League. Πότε είχε συμβεί κάτι παρόμοιο στην «εποχή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ»;

Η πρώτη θέση της Stoiximan Super League μπορεί να έχει νέο «κάτοχο» σε λίγες ώρες. Ο Ολυμπιακός, μετά την ισοπαλία με τον Άρη (15/12, 0-0), δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε την Κηφισιά (20/12, 1-1).

Σε ένα ματς, που πήρε το προβάδισμα αρκετά νωρίς με τον Μεχντί Ταρέμι να ευστοχεί από την άσπρη βούλα. Ωστόσο, το γκολ του Παύλου Παντελίδη ήταν αυτό, που έκανε το 1-1 και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Το «παράπονο» του Μεντιλίμπαρ & η ατάκα για την πιθανή «απώλεια» της πρώτης θέσης Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ένα «παράπονο» από τους παίκτες του απέναντι στην Κηφισιά (20/12, 1-1), ενώ αναφέρθηκε και στην πιθανή «απώλεια» της πρώτης θέσης.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να δουν την ΑΕΚ να τους προσπερνάει, αν η «Ένωση» κερδίσει στην OPAP Arena τον ΟΦΗ (21/12, 21:00).

Η δεύτερη συνεχόμενη απώλεια βαθμών είναι ένα φαινόμενο, που έχουμε δει ξανά στην «εποχή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ». Ωστόσο, μιλάμε για μία συνθήκη, που μόνο συχνή δεν είναι, καθώς έχει συμβεί ελάχιστες φορές στη Stoiximan Super League.

Οι συνεχόμενες «απώλειες» του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Πότε είχε συμβεί κάτι ανάλογο τελευταία φορά; Θα πρέπει να γυρίσουμε στον περασμένο Οκτώβριο. Τότε, ο Ολυμπιακός μετρούσε τρεις σερί αναμετρήσεις χωρίς νίκη.

Η αρχή είχε γίνει σε μία «λευκή» ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, για να «πετάξει» ακόμα δύο βαθμούς στην έδρα του με τον Λεβαδειακό.

Το μυαλό στη… Σουηδία ο Ολυμπιακός και «τιμωρία» από τον Λεβαδειακό, 31 χρόνια μετά! Πέταξε στα… σκουπίδια προβάδισμα δύο γκολ ο Ολυμπιακός, που σκεφτόταν το ματς με τη Μάλμε. Ο Λεβαδειακός, όμως, τον τιμώρησε και πήρε έναν ιστορικό βαθμό (20/10, 2-2), στο Γ. Καραϊσκάκης!

Στη συνέχεια είχε ακολουθήσει και μία ήττα με τους «ερυθρολεύκους» να… στραβοπατούν στην έδρα του Asteras AKTOR.

Κι όλα αυτά, ενώ μέσα στην ίδια σεζόν είχαμε δει κάτι παρόμοιο. Οι Πειραιώτες στην 4η αγωνιστική της περασμένης Stoiximan Super League είχαν μείνει στο… 0-0 με τον Παναιτωλικό, ενώ στην αμέσως επόμενη «στροφή» ηττήθηκαν από τον Άρη.

Ωστόσο, υπάρχει και μία φορά, που ο Ολυμπιακός είχε μείνει για δύο σερί ματς χωρίς βαθμό. Πότε έγινε αυτό; Στην πρώτη σεζόν του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (2023-24) και στις πρώτες αναμετρήσεις των Play Offs.

Τότε, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί στο Γ. Καραϊσκάκη από τον Παναθηναϊκό, ενώ είχαν χάσει και με 1-0 στην έδρα της ΑΕΚ, στις πρώτες συνεχόμενες «απώλειες» του Βάσκου τεχνικού στην Ελλάδα για το πρωτάθλημα.

Οι φορές που έμεινε δύο συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη στην «εποχή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ»:

(10/03/2024) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: 1-3

(31/03/2024) ΑΕΚ – Ολυμπιακός: 1-0

(15/09/2024) Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: 0-0

(21/09/2024) Άρης – Ολυμπιακός: 1-1

(06/10/2024) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: 0-0

(20/10/2024) Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: 2-2

(27/10/2024) Asteras AKTOR – Ολυμπιακός: 1-0