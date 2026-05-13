Μία αγωνιστική απέμεινε για την ολοκλήρωση των Play Offs της Stoiximan Super League και έχουμε νέα δεδομένα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια!

H προτελευταία αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε. Μπορεί η ΑΕΚ να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά έχουμε μεγάλη «μάχη» για τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Και όχι άδικα, αφού όποια ομάδα την κατακτήσει τότε θα είναι στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League!

Ωστόσο, ας πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Αρχικά, η «Ένωση» θα είναι στα Play Offs των «αστεριών», μετά τον τίτλο.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός απέκτησε πλεονέκτημα, ώστε να πάρει τη δεύτερη θέση. Οι «ερυθρόλευκοι», έπειτα από γκολ του Ροντινέι κέρδισαν τον Παναθηναϊκό (13/05, 1-0) και εκμεταλλεύτηκαν το… χάσιμο βαθμών του ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμενε στην ισοπαλία στην Τούμπα με την ΑΕΚ (13/05, 1-1).

Επομένως, η τωρινή βαθμολογία έχει τον Ολυμπιακό στο +2 από τον ΠΑΟΚ. Άρα, με νίκη την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην ΑΕΚ (17/05, 19:30) θα είναι στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αντίθετα, σε περίπτωση ήττας ή ισοπαλίας οι Θεσσαλονικείς μονάχα με νίκη στην τελευταία «στροφή» θα έχουν την ευκαιρία να προσπεράσουν τον Ολυμπιακό. Κι αυτό, γιατί «κερδίζουν» σε στις ισοβαθμίες τους Πειραιώτες.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:

ΑΕΚ 71 βαθμοί

Ολυμπιακός 65 βαθμοί

ΠΑΟΚ 63 βαθμοί

Παναθηναϊκός 51 βαθμοί

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας: