Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα «διπλό» με τεράστια αξία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Ολυμπιακός είδε το δικό του σερί να σταματά.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ χάρις τον Ταμπόρδα, ο Ολυμπιακός δεν είχε απάντηση και κάπως έτσι, το μεγάλο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, βάφτηκε πράσινο.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ σαφώς και πήρε ψυχολογία για τη συνέχεια, αλλά παράλληλα, όρισε ποιο από τα δύο μεγάλα σερί που «έτρεχαν» θα τελειώσει και ποιο θα συνεχιστεί.

Χωρίς ήττα εντός έδρας, για δύο χρόνια

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός είχε να χάσει από τις 10 Μαρτίου του 2024 στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε επίπεδο πρωταθλήματος και τότε, όπως και τώρα, «υπεύθυνος» ήταν ο Παναθηναϊκός. Είχε κερδίσει με σκορ 1-3 και πρωταγωνιστή τον Φώτη Ιωαννίδη και προπονητή τον Φατίχ Τερίμ.

Από τότε πέρασαν 23 μήνες και 29 παιχνίδια πρωταθλήματος, με απολογισμό 24 νίκες και 5 ισοπαλίες.

Χωρίς ήττα στην κανονική διάρκεια, για πέντε χρόνια

Ακόμα και σε δύσκολες περιόδους που πέρασε ο Παναθηναϊκός, τα «ντέρμπι αιωνίων» ήταν μια διαφορετική υπόθεση. Έτσι, κατάφερε στην τελευταία πενταετία να μην έχει ηττηθεί από τον Ολυμπιακό σε ματς της κανονικής διάρκειας από το 2020!

Η τελευταία εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό σημειώθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2020, όταν οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 1-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.