Mόνο δύο «εξαιρέσεις» έχει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη Stoiximan Super League, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο μοναδικός «υπεύθυνος».

Το ντέρμπι «αιωνίων» βάφτηκε πράσινο. Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να «περάσει» από το Γ. Καραϊσκάκης για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε μία αναμέτρηση, που μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βισέντε Ταμπόρδα, που σκόραρε και το μοναδικό τέρμα στο 7ο λεπτό.

Αυτή η ήττα, «αναγκάζει» τον Ολυμπιακό να μείνει στη 2η θέση και να περιμένει το εξ αναβολής ματς του ΠΑΟΚ, καθώς μπορεί να βρεθεί και στην 3η.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να πάρει μία μεγάλη «ανάσα» και μετά την ήττα του Λεβαδειακού πλησίασε στην 4άδα.

Η νίκη των «πρασίνων» έβαλε «στοπ» και σε ένα πολύ μεγάλο σερί, που είχαν οι Πειραιώτες στο γήπεδό τους.

Οι δύο «εξαιρέσεις» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Η αλήθεια είναι, πως ελάχιστες φορές έχουμε δει τον Ολυμπιακό να χάνει στη Stoiximan Super Legaue, υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Για την ακρίβεια, αυτή ήταν μονάχα η δεύτερη! Κι όμως, αφού την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός είχε μόνο νίκες και ισοπαλίες στο «σπίτι» του για το πρωτάθλημα.

Πόσο πίσω θα πρέπει να «γυρίσουμε»; Στις πρώτες του ημέρες στο Λιμάνι.

Πιο συγκεκριμένα στις 10 Μαρτίου του 2024. Τότε, αντιμετώπισε και πάλι τον Παναθηναϊκό!

Το «τριφύλλι» είχε καταφέρει να πανηγυρίσει ένα σπουδαίο «τρίποντο» (1-3), με τον Ντανιέλ Ποντένσε να «ανοίγει» το σκορ, αλλά να έχουμε ανατροπή με τους Τάσο Μπακασέτα και Φώτη Ιωαννίδη!

Από τότε, πέρασαν -σχεδόν- δύο χρόνια και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είχε χάσει ποτέ εντός έδρας για το πρωτάθλημα.

Ωστόσο και πάλι ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα, που μπόρεσε να κερδίσει τον Βάσκο τεχνικό στο Γ. Καραϊσκάκης.