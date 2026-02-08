Το ντέρμπι «αιωνίων» βάφτηκε πράσινο. Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να «περάσει» από το Γ. Καραϊσκάκης για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Σε μία αναμέτρηση, που μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βισέντε Ταμπόρδα, που σκόραρε και το μοναδικό τέρμα στο 7ο λεπτό.
Αυτή η ήττα, «αναγκάζει» τον Ολυμπιακό να μείνει στη 2η θέση και να περιμένει το εξ αναβολής ματς του ΠΑΟΚ, καθώς μπορεί να βρεθεί και στην 3η.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να πάρει μία μεγάλη «ανάσα» και μετά την ήττα του Λεβαδειακού πλησίασε στην 4άδα.
Η νίκη των «πρασίνων» έβαλε «στοπ» και σε ένα πολύ μεγάλο σερί, που είχαν οι Πειραιώτες στο γήπεδό τους.
Οι δύο «εξαιρέσεις» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Η αλήθεια είναι, πως ελάχιστες φορές έχουμε δει τον Ολυμπιακό να χάνει στη Stoiximan Super Legaue, υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Για την ακρίβεια, αυτή ήταν μονάχα η δεύτερη! Κι όμως, αφού την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός είχε μόνο νίκες και ισοπαλίες στο «σπίτι» του για το πρωτάθλημα.
Πόσο πίσω θα πρέπει να «γυρίσουμε»; Στις πρώτες του ημέρες στο Λιμάνι.
Πιο συγκεκριμένα στις 10 Μαρτίου του 2024. Τότε, αντιμετώπισε και πάλι τον Παναθηναϊκό!
Το «τριφύλλι» είχε καταφέρει να πανηγυρίσει ένα σπουδαίο «τρίποντο» (1-3), με τον Ντανιέλ Ποντένσε να «ανοίγει» το σκορ, αλλά να έχουμε ανατροπή με τους Τάσο Μπακασέτα και Φώτη Ιωαννίδη!
Από τότε, πέρασαν -σχεδόν- δύο χρόνια και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είχε χάσει ποτέ εντός έδρας για το πρωτάθλημα.
Ωστόσο και πάλι ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα, που μπόρεσε να κερδίσει τον Βάσκο τεχνικό στο Γ. Καραϊσκάκης.