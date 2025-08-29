H κλήρωση για τη League Phase του Conference League ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ. Ποιες είναι οι ομάδες, που θα αντιμετωπίσει;

Η ΑΕΚ έκανε το 3/3 στα προκριματικά της Ευρώπης και μπόρεσε να «κλειδώσει» την είσοδό της στη League Phase του Europa League.

Η «Ένωση», λίγες ώρες, μετά την πρόκριση απέναντι στην Άντερλεχτ έμαθε και τις έξι ομάδες, που θα αντιμετωπίσει στη διοργάνωση.

Η πρώτη αντίπαλος, που «προέκυψε» από τον υπολογιστή, ήταν η Φιορεντίνα, με την αναμέτρηση να γίνεται στην Ιταλία.

Απ’ το 2ο γκρουπ δυναμικότητας, η «Ένωση» πήρε τη Σάμροκ Ρόβερς, αντιμετωπίζοντάς την στην OPAP Arena.

Στην Αθήνα θα χρειαστεί να έρθουν και οι Αμπερντίν και Κραϊόβα, καθώς ήταν τα κλαμπ, που «ψάρεψε» η ΑΕΚ από το 4ο και 5ο γκρουπ δυναμικότητάς αντίστοιχα.

Παράλληλα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα ταξιδέψει στη Σλοβενία και την Τουρκία, καθώς η κλήρωση έβγαλε τις Τσέλιε και Σαμσουνσπόρ από το 3ο και 6ο γκρουπ δυναμικότητας.

Η 1η αγωνιστική της League Phase θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου. Σημειώνεται πως το ακριβές πρόγραμμα και η σειρά των αγώνων θα οριστικοποιηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο (30 & 31/08), το αργότερο έως την Κυριακή.

Οι ομάδες, που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ:

Φιορεντίνα (εκτός έδρας)

Σάμροκ Ρόβερς (εντός έδρας)

Τσέλιε (εκτός έδρας)

Αμπερντίν (εντός έδρας)

Κραϊόβα (εντός έδρας)

Σαμσουνσπόρ (εκτός έδρας)