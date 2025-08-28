Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του, στη φετινή League Phase του Champions League!

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κύρια φάση του Champions League και το απόγευμα της Πέμπτης (28/08), γνώρισε τους αντιπάλους του για τη φετινή League Phase της διοργάνωσης!

Η κλήρωση έφερε… δύσκολα εμπόδια στους «ερυθρόλευκους» από το πρώτο γκρουπ, όπως αναμενόταν. Αρχικά, θα υποδεχθούν τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ θα ταξιδέψουν στη Βαρκελώνη, για να τεθούν αντιμέτωποι με την Μπαρτσελόνα.

Έπειτα, το δεύτερο γκρουπ αναβίωσε μία «κλασική» κόντρα, αφού ο Ολυμπιακός θα πάει στο Λονδίνο, για να τεθεί ξανά αντιμέτωπος με την Άρσεναλ! Από την άλλη, στο Γ. Καραϊσκάκης θα έρθει η Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ακολούθως, ήρθε ένα διπλό ολλανδικό «χτύπημα», αφού θα κοντραριστεί στον Πειραιά με την Αϊντχόφεν, ενώ θα βρει απέναντί του τον Άγιαξ, εκτός έδρας.

Από το τελευταίο γκρουπ, στον δρόμο του ο Ολυμπιακός θα βρει δύο «πρωτάρες». Η Πάφος θα πάρει το αεροπλάνο για την Ελλάδα, ενώ η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να πάει στο μακρινό Καζακστάν, για να βρει την Καϊράτ Αλμάτι!

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων θα γίνει γνωστό το Σάββατο, στις 30 Αυγούστου.

Αναλυτικά, οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

Ρεάλ Μαδρίτης (εντός έδρας)

Μπαρτσελόνα (εκτός έδρας)

Μπάγερ Λεβερκούζεν (εντός έδρας)

Άρσεναλ (εκτός έδρας)

Αϊντχόφεν (εντός έδρας)

Άγιαξ (εκτός έδρας)

Πάφος (εντός έδρας)

Καϊράτ Αλμάτι (εκτός έδρας)