O Παναθηναϊκός έμαθε τις ομάδες, που θα αντιμετωπίσει στη φετινή League Phase του Europa League!

Ο Παναθηναϊκός «μπήκε» στην κληρωτίδα για τη League Phase του Europa League, μετά την πρόκρισή του επί της Σαμσουνσπόρ.

Οι «πράσινοι» έμαθαν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στο ευρωπαϊκό τους ταξίδι, ξεκινώντας από τα οκτώ ματς της League Phase, με στόχο να διεκδικήσουν μία θέση στην επόμενη φάση.

Μεταξύ αυτών, υπάρχουν ονόματα όπως οι Ρόμα και Φέγενορντ, αλλά και των Γιουνγκ Μπόις και Βικτόρια Πλζεν. Σημειώνεται πως το ακριβές πρόγραμμα και η σειρά των αγώνων θα οριστικοποιηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο (30 & 31/08), το αργότερο έως την Κυριακή.

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός:

Ρόμα (εντός)

Φέγενορντ (εκτός)

Βικτόρια Πλζεν (εντός)

Φερεντσβάρος ( εκτός)

Στουρμ Γκρατς (εντός)

Γιουνγκ Μπόις (εκτός)

Γκόου Αχέντ Ίγκλς (εντός)

Μάλμε (εκτός)