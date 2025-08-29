Γνωστές έγιναν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, για τη φετινή League Phase του Europa League!

H κλήρωση της League Phase του Europa League έλαβε «τέλος» για τον ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα ζήσει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν την εμπειρία από το νέο format, για τη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμαθε το «μονοπάτι» της, για τους οκτώ αγώνες, που θα δώσει στον όμιλο του τουρνουά.

Συγκεκριμένα, από το 1ο γκρουπ δυναμικότητας «ψάρεψε» τις Λιλ και Ρεάλ Μπέτις. Στην Τούμπα θα ταξιδέψουν οι Ισπανοί, ενώ στη Γαλλία θα χρειαστεί να πάει ο ΠΑΟΚ.

Από το 2ο γκρουπ δυναμικότητας προέκυψε ακόμα ένα ταξίδι στη Γαλλία, καθώς οι Θεσσαλονικείς θα παίξουν με τη Λυών. Την ίδια ώρα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα έρθει στην Ελλάδα.

Οι ομάδες που έτυχαν στον ΠΑΟΚ από το 3ο γκρουπ δυναμικότητας ήταν η Γιουνκ Μπόις εντός έδρας και η Λουντογκόρετς, με το ματς να γίνεται στη Βουλγαρία.

Τέλος, από το τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει στο «σπίτι» του την Μπραν και στην Ισπανία τη Θέλτα.

Η 1η αγωνιστική της League Phase θα γίνει στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026. Σημειώνεται πως το ακριβές πρόγραμμα και η σειρά των αγώνων θα οριστικοποιηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο (30 & 31/08), το αργότερο έως την Κυριακή.

Οι ομάδες, που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ:

Λιλ (εκτός έδρας)

Ρεάλ Μπέτις (εντός έδρας)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός έδρας)

Λυών (εκτός έδρας)

Γιουνγκ Μπόις (εντός έδρας)

Λουντογκόρετς (εκτός έδρας)

Μπραν (εντός έδρας)

Θέλτα (εκτός έδρας)