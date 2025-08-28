Πώς διαμορφώνονται τα γκρουπ δυναμικότητας σε Europa League και Conference League και πού τοποθετούνται Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Μεγάλο ήταν το βράδυ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέτρησαν ισάριθμες προκρίσεις, για να βρεθούν οι πρώτοι δύο στη League Phase του Europa League και η «Ένωση» στην αντίστοιχη του Conference League.

Έτσι, μετά και την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Champions League, ακολουθεί την Παρασκευή (29/08) η αντίστοιχη στην δεύτερη και τρίτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Η κίνηση των παικτών του Παναθηναϊκού, για το «αντίο» του Ιωαννίδη Ο Φώτης Ιωαννίδης συμμετείχε στο τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και οι συμπαίκτες του, με μία κίνηση, θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν.

Πλέον, έχουν σχηματιστεί τα γκρουπ δυναμικότητας, τόσο σε Europa League όσο και σε Conference League, με τις ελληνικές ομάδες να μαθαίνουν τους πιθανούς αντιπάλους τους.

Τα γκρουπ δυναμικότητας στο Europa League:

1o γκρουπ δυναμικότητας

Ρόμα

Πόρτο

Ρέιντζερς

Φέγενορντ

Λιλ

Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Μπέτις

Ζάλτσμπουργκ

Άστον Βίλα

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φενέρμπαχτσε

Μπράγκα

Ερυθρός Αστέρας

Λιόν

ΠΑΟΚ

Βικτόρια Πλζεν

Φερεντσβάρος

Σέλτικ

Μακάμπι Τελ Αβίβ

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Γιουνγκ Μπόις

Βασιλεία

Μίντιλαντ

Φράιμπουργκ

Λουντογκόρετς

Νότιγχαμ

Στουρμ Γκρατς

Στεάουα

Νις

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπολόνια

Θέλτα

Στουτγκάρδη

Παναθηναϊκός

Μάλμε

Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ουτρέχτη

Γκενκ

Μπραν

Τα γκρουπ δυναμικότητας στο Conference League:

1o γκρουπ δυναμικότητας

Φιορεντίνα (62.000)

Άλκμααρ (54.500)

Σαχτάρ (52.000)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (33.500)

Ραπίντ Βιέννης (32.250)

Λέγκια (31.000)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Σπάρτα Πράγας (29.500)

Ντινάμο Κιέβου (23.500)

Κρίσταλ Πάλας (23.039)

Λεχ Πόζναν (19.000)

Ράγιο Βαγεκάνο (18.890)

Σάμροκ Ρόβερς (17.875)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Ομόνοια (17.375)

Μάιντς (17.266)

Στρασμπούρ (14.618)

Γιαγκελόνια (14.000)

Τσέλιε (14.000)

Ριέκα (12.000)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Ζρίνσκι (10.000)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (10.000)

Κουόπιο (10.000)

ΑΕΚ (9.500)

Αμπερντίν (9.500)

Ντρίτα (9.000)

5ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπρέινταμπλικ (9.000)

Σίγκμα Όλομουτς (8.820)

Σαμσουνσπόρ (8.780)

Ράκοβ (8.000)

ΑΕΚ Λάρνακας (7.937)

Σκεντίγια (7.500)

6ο γκρουπ δυναμικότητας

Χάκεν (7.000)

Λωζάνη (6.725)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (6.500)

Χάμρουν Σπάρτανς (6.000)

Νόα (4.800)

Σέλμπουρν (2.993)