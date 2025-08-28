Η ΑΕΚ κυριάρχησε, είχε τον απόλυτο έλεγχο στο ματς με την Άντερλεχτ και βρέθηκε δίκαια στη League Phase του Conference League!

Η ΑΕΚ έριξε την Άντερλεχτ στα… σχοινιά από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, δεν σταμάτησε να τη «σφυροκοπά» και στο φινάλε, δικαιότατα, επικράτησε με 2-0 στην OPAP Arena (28/08) και βρίσκεται πανηγυρικά στη League Phase του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς όχι απλώς κέρδισε την παρτίδα σκάκι με τον Μπέσνικ Χάσι, αλλά το πραγματοποίησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς όσα ζήτησε από τους παίκτες του, φαίνεται πως αποδόθηκαν στον αγωνιστικό χώρο, στον μέγιστο βαθμό!

Οι παίκτες της «Ένωσης» μπήκαν με το μαχαίρι στα… δόντια και με δύο εντυπωσιακά γκολ από τον Κοϊτά και τον Κουτέσα, πήρε αυτό που άξιζε.

Λήξη του αγώνα: ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0! Η ΑΕΚ παίρνει την πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League!!!

Μια ματιά στους αριθμούς της αναμέτρησης, αρκεί για να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές.

Τα xGoals «γράφουν» 1.45 για την ΑΕΚ και 0.66 για την Άντερλεχτ, αλλά είναι μόνο η… αρχή.

Οι γηπεδούχοι ήταν ορεξάτοι, έψαχναν το γκολ συνεχώς, δημιουργούσαν φάσεις. Κάπως έτσι, ολοκλήρωσαν το ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια με 19 τελικές προσπάθειες, έναντι 13 των Βέλγων! Από αυτά, τα 6 πήγαν στον στόχο, ενώ η Άντερλεχτ είχε 4.

Παράλληλα, δείγμα της πίεσης που ασκούσε η ΑΕΚ είναι τα 7 κόρνερ που κέρδισε, την στιγμή που η ομάδα του Χάσι σταμάτησε στα 4. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως η ελληνική ομάδα υπέπεσε σε μόλις πέντε φάουλ, ενώ αντίθετα κέρδισε 22 από τον αντίπαλό της!

Ένα απόλυτα «γεμάτο» παιχνίδι από την «Ένωση», σε κάθε τομέα του παιχνιδιού, κι ας έχασε στο φινάλε την κατοχή της μπάλας (42-58). Άλλωστε, μικρή σημασία είχε. Η ΑΕΚ πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε από την αναμέτρηση και έκλεισε τη θέση της, για το Conference League της επόμενης περιόδου.