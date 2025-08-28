Ο Φώτης Ιωαννίδης συμμετείχε στο τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και οι συμπαίκτες του, με μία κίνηση, θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν.

Ο Παναθηναϊκός, λίγες μέρες πριν ο Φώτης Ιωαννίδης πει οριστικά «αντίο», πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο, για τη League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» είχαν τις ευκαιρίες τους στη Σαμψούντα, ενώ ο Ντραγκόφσκι όποτε χρειάστηκε είπε «όχι» στους παίκτες της Σαμσουνσπόρ. Ετσι, με το 0-0 (28/08), έπειτα από τη νίκη στο ΟΑΚΑ, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα βρεθεί στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση.

Ωστόσο, δίχως αμφιβολία, το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Έλληνας φορ. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» βρέθηκε στον… τελευταίο χορό του με τα «πράσινα».

Ο Ιωαννίδης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τους Πορτογάλους, για την πώλησή του, έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ, συν 25% ποσοστό μεταπώλησης.

Αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης στην Τουρκία, οι παίκτες των «πρασίνων» θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον συμπαίκτη τους, με μία ιδιαίτερη κίνηση.

Αρχικά, του φόρεσαν ξανά στο μπράτσο το περιβραχιόνιο του αρχηγού, καθώς το είχε αποχωριστεί, όταν βγήκε ως αλλαγή.

Έπειτα, όταν είχαν πλησιάσει προς τους οπαδούς για το καθιερωμένο χειροκρότημα, τον έσπρωξαν μπροστά, ώστε να βρεθεί μόνος του και να δεχθεί την αποθέωση στο «αντίο» του, από όσους ταξίδεψαν στην Σαμψούντα.

Credits: Intime

Credits: Intime