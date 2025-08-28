Ο Γιώργος Γιακουμάκης έβαλε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και σίγουρα θα το… θυμάται για δύο λόγους!

Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Γιώργος Γιακουμάκης και σίγουρα θα το θυμάται για πολύ καιρό.

Ο Έλληνας στράικερ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 69′, στη θέση του Τσάλοφ και δεν άργησε να βρει δίχτυα.

Στη βραδιά-όνειρο του ΠΑΟΚ, προσέθεσε το όνομά του στη λίστα των σκόρερ, στο… εκκωφαντικό 5-0 απέναντι στη Ριέκα, για τα Play Offs του Europa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε με το πόδι στο… γκάζι την αναμέτρηση, μετά το 1-0 στην Κροατία. Μέχρι το 25′, είχε αποκτήσει ήδη σκορ πρόκρισης, κάνοντας το 2-0 με τα γκολ των Μεϊτέ και Κωνσταντέλια.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους έδωσε διαστάσεις θριάμβου στο ματς, με τον Τσάλοφ να γράφει το 3-0. Στο 71′, η παράσταση ουσιαστικά έλαβε τέλος, καθώς ο Μαϊστόροβιτς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τους Κροάτες με δέκα παίκτες.

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε να ψάχνει το γκολ και βρήκε άλλα δύο από Γιακουμάκη και Πέλκα, για να σφραγίσει με εντυπωσιακό τρόπο την είσοδό του στη League Phase του Europa League.

Ιδίως ο Γιακουμάκης, εκτός από την «εκρηκτική» εμφάνιση της ομάδας του, έχει ακόμα έναν λόγο για να χαμογελά. Αυτός είναι, φυσικά, το εντυπωσιακό τέρμα που σημείωσε.

Πήρε την μπάλα στα αριστερά της μεγάλης περιοχής, κοντά στη γραμμή του άουτ, την πέρασε πάνω από τον αντίπαλό του και με δυνατό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για να βάλει… φωτιά στην ήδη καυτή Τούμπα!