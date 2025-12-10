Ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου, πριν το Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00) «ζήτησε» εμπιστοσύνη και μίλησε για τη μεγάλη «αλλαγή», που βλέπει στην ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για ακόμα μία ευρωπαϊκή «μάχη». Σε λίγες ώρες από τώρα, οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00), για την 6η αγωνιστική του Europa League.

Σε ένα ματς, όπου αν το κερδίσουν θα κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα, για την επόμενη φάση.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ο Ισπανός τεχνικός «ζήτησε» να δείξουν εμπιστοσύνη, τόσο στον ίδιο, όσο και στον σύλλογο, ώστε να δουν το σχέδιο που έχουν ετοιμάσει.

Την ίδια ώρα, μίλησε και για τη μεγάλη «αλλαγή», που έχει δει στην ομάδα του. Συγκεκριμένα, τόνισε πως πλέον οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πολύ καλύτερα τρεξίματα.

Ενώ, πριν έρθει στην Ελλάδα είχε «εντοπίσει» πως υπάρχει έλλειψε αυτοπεποίθησης, υπογραμμίζοντας πως πλέον δεν συμβαίνει αυτό το γεγονός..

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

Για το πόσο υψηλός είναι ο στόχος της Ευρώπης:

«Καταλαβαίνω ότι στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε να δούμε πως το επόμενο ματς είναι τελικός. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν τα πάμε όσο καλά θέλαμε. Έχουμε κερδίσει επτά από τα δέκα παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα δεν τα έχουμε πάει καλά. Προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποια λάθη. Έχουμε καιρό ακόμα μέχρι τις μεταγραφές. Κάνουμε λάθη. Κι εγώ και οι παίκτες. Η λύση είναι η προπόνηση. Να δουλεύουμε σκληρά και πιο καλά. Αν ο γιος σας κάνει λάθος σε μία μαθηματική εξίσωση και τον κράξετε δεν θα τα πάει καλύτερα, γιατί θα νιώσει την πίεση.

Μοιραζόμαστε το συναίσθημα πως πρέπει να πάμε καλύτερα. Αύριο μπορεί να κερδίσουμε. Αν κερδίσουμε και τα επόμενα ματς, μπορεί να περάσουμε. Οι παίκτες είναι έτοιμοι. Μετά ίσως κάνουμε λάθη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως αλλάζουμε πολλά πράγματα και χρειαζόμαστε χρόνο. Το να δεχόμαστε γκολ στο τελευταίο λεπτό μάς απογοητεύει όλους. Αν κάνουμε κι άλλο λάθος θα λέτε πως δεν μαθαίνουμε, αλλά ίσως αυτό σημαίνει πως κάποιοι θέλουν απλώς παραπάνω χρόνο».

Για τα γκολ στο φινάλε των αγώνων:

«Δεν συμφωνώ μ’ αυτή τη γενίκευση. Πριν έρθω εδώ μιλούσαμε για έλλειψη αυτοπεποίθησης. Δεν συνέβη ό,τι συνέβαινε. Πάμε γρηγορότερα, παίζουμε σε υψηλότερο ρυθμό, οι παίκτες τρέχουν περισσότερο και με μεγαλύτερη ένταση. Όμως έχουμε όρια. Παλιά είχαμε θέμα αυτοπεποίθησης, ξέραμε ότι θα δεχθούμε γκολ. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά αν κάνεις λάθη, κάνεις λάθη».

Για το αν τα αποτελέσματα αυτά επηρεάζουν τους παίκτες:

«Είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο. Άλλες ομάδες δεν πάνε καλά στο πρωτάθλημα και αλλάζουν στην Ευρώπη. Εμείς προσπαθούμε να αναλύσουμε τα λάθη, να δούμε βίντεο, να διορθωθούμε. Έχουμε παίκτες που θέλουν να βελτιωθούν, αλλά χρειάζονται αυτοπεποίθηση και χρόνο. Τη δεύτερη δεν μπορείς να την αγοράσεις σ’ ένα εμπορικό, οπότε πρέπει να κερδίζεις παιχνίδια. Πρέπει να πάρουμε τα θετικά των παικτών του γκρουπ κι αν κάποιος παίκτης δεν είναι καλός, θα πάρουμε αποφάσεις. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε τους παίκτες που δουλεύουν.

Η data λέει πως οι παίκτες τρέχουν περισσότερο και γρηγορότερα. Έχουμε ένα γκρουπ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αν θελήσουμε κάτι παραπάνω, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Υπάρχουν ακόμη απουσίες παικτών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Εμπιστευτείτε με, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σχέδιο.

Μπορεί να κάνουμε λάθη, αλλά πρέπει να το ακολουθήσουμε. Δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στα αποτελέσματα, αλλά και στη διαδικασία. Εγώ πρέπει αν φροντίσω πως όλοι είναι συγκεντρωμένοι. Το επιτελείο μου πρέπει να φροντίσει να σκέφτομαι το μέλλον. Πιστεύω πως μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να πάνε καλύτερα. Αλλά χρειάζεται εμπιστοσύνη απ’ όλους. Αν κερδίσουμε, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Αν χάσουμε πρέπει να συνεχίσουμε για το παρόν και για το μέλλον».

Πού «στάθηκε» ο Μπενίτεθ, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά (video) Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3/3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Πού «στάθηκε» ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά το ματς με την Κηφισιά (03/12, 1-0);

Για την τριάδα και την τετράδα στην άμυνα:

«Το σύστημα δεν είναι κρίσιμο. Σου δίνει όμως λύσεις αναλόγως τους διαθέσιμους παίκτες. Το βασικό είναι οι παίκτες να ξέρουν τον λόγο που επιλέγουμε το σύστημά μας κάθε φορά, αλλά και τον τρόπο που θα αγωνιστούμε. Ξέρουμε πως πρέπει να αυξήσουμε τον ρυθμό, την ένταση και την πίεσή μας. Μερικές φορές τα χαρακτηριστικά των παικτών απαιτούν περισσότερο χρόνο για να τα βελτιώσεις αυτά».

Για τον Ντέσερς, τη λίστα και τον Ταμπόρδα:

«Πρέπει να φροντίσουμε και τους δύο και να πάρουμε αποφάσεις. Ο Ντέσερς επανέρχεται, αλλά ακόμα δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει. Την αλλαγή θα την κάνουμε μόνο αν είναι αναγκαίο. Δεν είναι ακόμα πλήρως έτοιμος. Όταν ήρθα εδώ, ήξερα πως όλοι περιμένουμε τον Ταμπόρδα να κάνει πράγματα. Μίλησα μαζί του.

Του δώσαμε μία ευκαιρία στο Κύπελλο, σκεφτόμασταν κι άλλα ματς. Έχουμε παίκτες στην θέση του. που δίνουν τα πράγματα που θέλουμε. Μπορεί να παίξει αύριο ή στα επόμενα παιχνίδια, αλλά πρέπει να παλέψει, γιατί έχουμε καλούς παίκτες μπροστά του. Τα πάει καλά και θέλω να του δώσω ευκαιρίες, αλλά δεν μπορώ να το εγγυηθώ γιατί εξαρτάται από τους παίκτες γύρω του».

Για την αντίδραση που περιμένει από τους παίκτες:

«Είχαμε μία συνάντηση χθες. Για το τι κάναμε και το πώς δεχθήκαμε γκολ στα τρία τελευταία ματς. Πρέπει να πάρουμε ευθύνες. Περιμένουν όλοι πολλά από μας. Δεν ισχύει ότι δεν έκαναν όσα έπρεπε. Έχουμε τα δεδομένα. Έκαναν λάθη. Ίσως να μην έκαναν κάποια πράγματα, επειδή δεν μπορούν. Πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα κι αν δεν μπορούμε τότε πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο.

Αν κάποιος δεν προσπαθεί, είναι κάτι άλλο. Εδώ έχουμε μία ομάδα που προσπαθεί. Έχουμε 36 παίκτες στο ρόστερ. Παίζουμε 11 vs 11 και πάλι περισσεύουν παίκτες στην προπόνηση. Στο μέλλον θα πρέπει να βρούμε λύσεις, τώρα πρέπει να πάρουμε το καλύτερο. Προσπαθώ να προστατέψω την ομάδα. Δεν σημαίνει πως δεν αισθάνονται την πίεση, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουν. Τους το είπα. Είμαστε σε μία μεγάλη ομάδα και πρέπει να μάθουν να ζουν μ’ αυτό».

Για το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν:

«Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Καλή ομάδα. Έχουν πολύ ενέργεια, τρέχουν, πολύ man to man. Για να βγάλουμε τις αδυναμίες τους στην επιφάνεια πρέπει να έχουμε ισορροπία και να είμαστε οργανωμένοι. Πρέπει να κρατάμε την μπάλα και να τους βάζουμε μέσα στην περιοχή τους. Η διαφορά με άλλες ομάδες είναι πως τρέχουν πολύ και είναι επιθετικοί. Θα είναι δύσκολο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε».