Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, όμως στο φινάλε, «πλήρωσε» ακόμα ένα λάθος στην άμυνά του. Έτσι, η «Ένωση» έφυγε νικήτρια από τη Λεωφόρο (30/11, 2-3), στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League.

Παρ΄όλα αυτά, το «τριφύλλι» βελτίωσε αισθητά την εικόνα του στο παιχνίδι μετά το 60′, ακόμα κι αν βρέθηκε για ένα διάστημα με παίκτη λιγότερο.

Τα αποθέματα ενέργειας μετά τα μισά του δευτέρου μέρους, ήταν ένα ζήτημα που ταλαιπωρούσε αρκετά τον Παναθηναϊκό στην εκκίνηση της σεζόν.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου, το συγκεκριμένο στοιχείο έχει «δουλευτεί» αρκετά και έχει βελτιωθεί.

Παράλληλα, στάθηκε και σε κάτι ακόμα που θέλει να πετύχει. Αυτό είναι να φέρει όλους τους παίκτες στο ίδιο επίπεδο.

«Είναι αλήθεια ότι δουλεύουμε σκληρά για να τα βελτιώσουμε όλα. Ένα από αυτά είναι η φυσική κατάσταση, που την έχουμε καλυτερεύσει. Για να το συνδέσω και με το ματς του Κυπέλλου, σε τέτοια παιχνίδια γίνεται ροτέισον. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να φέρεις όλους τους παίκτες στο ίδιο επίπεδο. Θα είναι δύσκολο, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όταν έχεις τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Όταν νικάμε όλα πάνε καλά, όταν έρχονται δύσκολες στιγμές όπως τώρα, φαίνεται ότι αυτό μπορεί και να μην λειτουργεί. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές και νομίζω μέχρι τώρα το έχουμε κάνει σε καλό βαθμό», ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός:

Για τα δύο σκέλη που είχε το ματς, με τα ατομικά λάθη και την αντίδραση του Παναθηναϊκού: «Θα μπορούσα να χωρίσω το ματς και σε ένα άλλο κομμάτι. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε καλύτερη κυκλοφορία, χωρίς όμως καθαρές φάσεις. Μόνοι μας τους δώσαμε την ευκαιρία στο πρώτο γκολ, μετά χάσαμε πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα έβγαλε πολύ καλή αντίδραση μετά την κόκκινη. Έδειξε χαρακτήρα, γύρισε το παιχνίδι. Τα ατομικά λάθη στοίχισαν πάρα πολύ. Κάπως έτσι κύλησε το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι».

Για τη μεταγραφική περίοδο που έρχεται: «Είπαμε ότι είμαστε στην αρχή του πρότζεκτ και θα χρειαστούμε χρόνο. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τον Ιανουάριο. Θέλουμε να ανταγωνιστούμε όσο περισσότερο γίνεται και μέχρι στιγμής είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Κάποια λάθη όμως έχουν στοιχίσει πολύ και ίσως έχουν κάνει αυτή τη διαφορά στην κατάταξη. Ο Ιανουάριος είναι ακόμα μακριά. Ο στόχος μας είναι να διορθώσουμε τα λάθη, να βγάλουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τους παίκτες που έχουμε και όταν έρθει ο Ιανουάριος θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαι ο πρώτος που είμαι θυμωμένος και απογοητευμένος από το πώς ήρθε αυτή η ήττα. Πρέπει να μοιραστούμε την ευθύνη, δεν θα κάνει καλό στην ομάδα να δείξουμε κάποιους ποδοσφαιριστές. Πρέπει όλοι μαζί να διορθώσουμε την κατάσταση και να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον».

Για το ότι ο Παναθηναϊκός δεν πίεσε από την αρχή την ΑΕΚ: «Κάποιες φορές πρέπει να δίνεις τα εύσημα στον αντίπαλο. Η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, είχε καλή κυκλοφορία, έχει παίκτες στο κέντρο που μπορούν να κυκλοφορήσουν καλά την μπάλα και να έχουν μεγάλη κινητικότητα. Αυτό ήταν που μας δυσκόλεψε αρκετά στην πίεση που θέλαμε να εφαρμόσουμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος αντιδράσαμε καλά και σκοράραμε ακόμη και με λιγότερο παίκτη. Η ΑΕΚ είχε την μπάλα στα πόδια αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Είναι κρίμα που χρειάστηκε να μείνουμε με 10 παίκτες για να βγάλουμε χαρακτήρα, να κάνουμε φάσεις και να φτάσουμε πολύ κοντά στο να πάρουμε κάτι από αυτόν τον αγώνα».