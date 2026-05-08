Η Άστον Βίλα «συνέτριψε» με 4-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ (07/05) και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ.
Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ είναι η μόνη που μπορεί να ενεργοποιήσει το rebalancing του Europa League. Όμως, αυτό θα γίνει μόνο υπό προϋποθέσεις. Αρχικά, πρέπει να κατακτήσει τη διοργάνωση και παράλληλα θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League, όχι όμως στην πέμπτη θέση.
Αν συμβούν και τα δύο, τότε θα έχουμε το rebalancing. Σε αυτή την περίπτωση, η Άστον Βίλα θα έχει ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή στη League Phase του Champions League μέσω του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα το εισιτήριο που αντιστοιχεί στον κάτοχο του Europa League να περάσει στον δεύτερο του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, σε Μπενφίκα ή Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει «κενό» στην Πορτογαλία, το οποίο θα καλυφθεί δίνοντας στις δύο ομάδες με τον υψηλότερο συντελεστή από τον 2ο προκριματικό γύρο τη δυνατότητα να παρακάμψουν μία φάση. Όμως, ας δούμε αναλυτικά τι μπορεί να συμβεί σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
Τι ισχύει για τον ΠΑΟΚ:
Σενάριο χωρίς rebalancing με τον ΠΑΟΚ δεύτερο:
Ισχυροί:
- Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 64.000
- Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 57.250
- ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 48.250
Ανίσχυροι:
- Σέλτικ (Σκωτία) 44.000
- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 28.000
- Γκόρνικ Ζάρμπζε (Πολωνία) 9.350
Σενάριο με rebalancing, λόγω Άστον Βίλα και τον ΠΑΟΚ δεύτερο:
Ισχυροί:
- ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 48.250
- Σέλτικ (Σκωτία) 44.000
Ανίσχυροι:
- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 28.000
- Γκόρνικ Ζάρμπζε (Πολωνία) 9.350
Σε αυτό το σενάριο, η Μπενφίκα παίρνει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League χάρη στον υψηλότερο συντελεστή της. Μπόντο Γκλιμτ και Φενέρμπαχτσε θα επωφεληθούν, «κερδίζοντας» από έναν προκριματικό γύρο.
Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, παραμένει ισχυρός στον ίδιο προκριματικό γύρο. Όμως, η Σέλτικ δεν θα είναι πλέον ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους του. Για να καταφέρει ο «Δικέφαλος του Βορρά» να ανέβει γύρο, θα πρέπει η Τράμπζονσπορ να τερματίσει δεύτερη στο τουρκικό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή είναι στο -4 από τη δεύτερη θέση, με δύο αγωνιστικές να απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν.
Τι ισχύει για τον Ολυμπιακό
Σενάριο χωρίς rebalancing με τον Ολυμπιακό δεύτερο:
Ισχυροί:
- Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 64.000
- Ολυμπιακός (Ελλάδα) 62.250
- Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 57.250
Ανίσχυροι:
- Σέλτικ (Σκωτία) 44.000
- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 28.000
- Γκόρνικ Ζάρμπζε (Πολωνία) 9.350
Σενάριο με rebalancing λόγω Άστον Βίλα και τον Ολυμπιακό δεύτερο:
Ισχυροί:
- Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 57.250
- Σέλτικ (Σκωτία) 44.000
Ανίσχυροι:
- Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 28.000
- Γκόρνικ Ζάρμπζε (Πολωνία) 9.350
Σε αυτό το ενδεχόμενο, η Μπενφίκα θα εξασφαλίσει θέση στη League Phase του Champions League χάρη στον υψηλό συντελεστή της. Μπόντο Γκλιμτ και Ολυμπιακός θα επωφεληθούν, ανεβαίνοντας έναν προκριματικό γύρο. Εφόσον έχουμε το rebalancing, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν σίγουρα «κερδίσει» μία φάση στη διαδικασία των προκριματικών.
Τι ισχύει για την ΑΕΚ
Η ΑΕΚ διατηρεί ισχυρό προβάδισμα για την κατάκτηση της Stoiximan Super League. Eίναι στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, παρότι εξακολουθεί να υπάρχει μαθηματικά το ενδεχόμενο να τερματίσει στη δεύτερη θέση.
Η «Ένωση», είτε ενεργοποιηθεί το rebalancing μέσω της Άστον Βίλα είτε όχι, θα βρίσκεται στους ανίσχυρους. Για να βελτιώσει τη θέση της στις ευρωπαϊκές κληρώσεις, τη συμφέρει να ολοκληρώσουν επίσης στη δεύτερη θέση η Χαρτς στη Σκωτία και η ΛΑΣΚ στην Αυστρία. Παράλληλα, αν και αποτελεί δύσκολο σενάριο, θετική εξέλιξη για την ΑΕΚ θα ήταν και η δεύτερη θέση της Τράμπζονσπορ στην Τουρκία.
Βέβαια, όσα την ευνοούν σε αυτό το κομμάτι ισχύουν αντίστοιχα και για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, οι οποίοι διαθέτουν υψηλότερο ευρωπαϊκό συντελεστή.