Ο Παναθηναϊκός «πέταξε» δύο ακόμα βαθμούς στο πρωτάθλημα. Πού «στάθηκε» και τι θέλει να «αλλάξει» στα επόμενα ματς της ομάδας του;

Ο πρώτος κύκλος της Stoiximan Super League δεν «έκλεισε» με τον ιδανικό τρόπο για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να κερδίσουν στην έδρα της ΑΕΛ (07/12, 2-2) και «πέταξαν» ακόμα δύο σημαντικούς βαθμούς.

Σε ένα ματς, όπου αν και έμειναν πίσω στο σκορ έβγαλαν αντίδραση με τους Τάσο Μπακασέτα και Νταβίντε Καλάμπρια.

Ωστόσο, η εύστοχη εκτέλεση του Γιάννη Πασά στα τελευταία δευτερόλεπτα «έκρινε» και το τελικό αποτέλεσμα.

Η αλήθεια είναι πως οι «πράσινοι» είχαν μία τρομερή ευκαιρία, ώστε να «κλειδώσουν» τη νίκη στο 88ο λεπτό, αλλά ο Τετέ δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Νίκο Μελίσσα.

Στις δηλώσεις του ο Ράφα Μπενίτεθ στην COSMOTE TV μίλησε, τόσο για αυτή την ευκαιρία, όσο και για το πέναλτι, που έγινε στα τελευταία λεπτά.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές να αποφύγουν τα ατομικά λάθη, καθώς τους έχουν «πληγώσει» πολλές φορές, ενώ υπογράμμισε πως θα πρέπει να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Ξέραμε ότι θα μπορούσε να είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, πόσο μάλλον όταν είδαμε και τον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες να πετύχουμε και τρίτο γκολ, ειδικά προς το τέλος, όμως δεν τα καταφέραμε και τελικά ισοφαριστήκαμε στα τελευταία λεπτά από αυτή τη φάση του πέναλτι. Κάναμε πολλά λάθη και τελικά το πλήρωσαμε στο τέλος κι αυτό είναι κάτι που μας πονάει περισσότερο.

Θα μπορούσαμε να είχαμε διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι στο τέλος. Γνωρίζαμε πως ο αντίπαλος θα πιέσει, με μπάλες στην περιοχή και σέντρες. Αντιμετωπίσαμε αρκετές από αυτές τις καταστάσεις, όμως στο φινάλε ήρθε το πέναλτι δεχτήκαμε τελικά το 2-2».

