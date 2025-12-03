Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3/3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Πού «στάθηκε» ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά το ματς με την Κηφισιά (03/12, 1-0);

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει «απόλυτος» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η τελευταία του νίκη ήρθε απέναντι στην Κηφισιά (03/12, 1-0) στη βροχερή, Λεωφόρο.

«Λυτρωτής» για τους «πράσινους» ήταν ο Τάσος Μπακασέτας, που σκόραρε από την άσπρη βούλα και «υπέγραψε» το τελικό σκορ.

Το «τριφύλλι» είχε πάρα πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του. Γεγονός, που προφανώς και κάνει πιο δύσκολη την υπόθεση νίκη σε αυτά τα ματς.

Σε αυτό το γεγονός «στάθηκε» και ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη λήξη του ματς, καθώς τόνισε πως δίνει στην ομάδα του καλή ψυχολογία και «δυναμώνει» το ομαδικό πνεύμα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

Για το πόσο ικανοποιημένος έμεινε από την εικόνα της ομάδας του:

«Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια πάρα πολλές φορές μπορούν να γίνουν αρκετά περίπλοκα. Έχουν κάποιες παγίδες απέναντι σε παίκτες που δεν έχουν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής, σε μία ατμόσφαιρα που δεν ήταν και η πιο καυτή μπορούμε να πούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που είχαμε να κάνουμε σήμερα, που ήταν να πάρουμε το αποτέλεσμα της νίκης, το καταφέραμε».

Για το αν είναι επιβεβλημένο:

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό που καταφέραμε να νικήσουμε χρησιμοποιώντας άλλους ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ καλό για το ηθικό και τη ψυχολογία της ομάδας, το ομαδικό πνεύμα που θέλουμε να έχουμε. Οπότε καταφέραμε να νικήσουμε. Σίγουρα είμαστε στην επόμενη φάση και θέλουμε να τα πάμε όσο καλύτερα γίνεται».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ: