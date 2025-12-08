Ο Παναθηναϊκός έκανε το ίδιο λάθος, όπως και την τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη Λάρισα.

Ο Παναθηναϊκός «κρατούσε» τους τρεις βαθμούς, έχοντας ανατρέψει το εις βάρος του 1-0, όμως στο φινάλε, το πέναλτι που πέτυχε ο Πασάς, έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στην ΑΕΛ (07/12, 2-2).

Οι «πράσινοι», πλέον, βρίσκονται αρκετά μακριά από τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Έχοντας, βέβαια, ένα ματς λιγότερο, είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας στη Stoiximan Super League, μετά από 13 αγωνιστικές, αλλά και στο -15 από την κορυφή.

Έτσι, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έμεινε μακριά από τις νίκες για δεύτερο σερί ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ μάλιστα, δέχθηκε και πάλι γκολ στις καθυστερήσεις, με πέναλτι. Ακριβώς, όπως είχε συμβεί και στο Αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ, στη Λεωφόρο.

Παρ’ όλα αυτά, η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός στη Λάρισα έπεσε στην ίδια «παγίδα», όπως και στην τελευταία του επίσκεψη στην έδρα των Θεσσαλών.

Για να την βρούμε, θα πρέπει να γυρίσουμε μία πενταετία πίσω, στις 28 Σεπτεμβρίου του 2020. Τότε, οι δύο ομάδες είχαν κοντραριστεί, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο, με τον Φεντερίκο Μακέντα να ανοίγει το σκορ στο 26ο λεπτό.

Όπως και στο παιχνίδι της Κυριακής (07/12), το «τριφύλλι» είχε το προβάδισμα μέχρι και τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Η ιστορία, λοιπόν, επαναλήφθηκε και στο φινάλε.

Σε εκείνη την αναμέτρηση, ο Πινακάς είχε βρει δίχτυα με κεφαλιά, στο 87ο λεπτό, γράφοντας το τελικό 1-1. Έτσι, οι «πράσινοι» είχαν αφήσει και πάλι πίσω τους δύο βαθμούς.