Η Νότιγχαμ Φόρεστ επέστρεψε στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας δύο «κοινά στοιχεία» με την πορεία του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Conference League.

Ελάχιστα ματς απέμειναν, ώστε να γνωρίζουμε τις ομάδες που θα κατακτήσουν τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο Europa League μία ομάδα-έκπληξη είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μπορεί στην Premier League να «παλεύει» για την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία, αλλά στην Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Στη League Phase τερμάτισε στη 13η θέση και έχει αποκλείσει κατά σειρά τις Φενέρμπαχτσε, Μίντιλαντ και Πόρτο για να είναι στους «4»!

Our first European semi-final in over 40 years! 💫 pic.twitter.com/mL6Wcu4gGK — Nottingham Forest (@NFFC) April 16, 2026

Σε μία σεζόν που δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε όνειρο.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς η πορεία της στην Ευρώπη «θυμίζει» τι είχε κάνει ο Ολυμπιακός το 2024 στο Conference League.

Το πώς; Μέσα από δύο «κοινά στοιχεία», που μπορεί να είναι και «οιωνοί», για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Οι περισσότεροι θα θυμόμαστε πως η σεζόν 2023-24 δεν ξεκίνησε πολύ καλά για τους Πειραιώτες. Υπήρξαν συνεχόμενες αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, μέχρι να έρθει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Συνολικά τέσσερις διαφορετικοί προπονητές έμειναν στον κλαμπ, αφού πριν τον Βάσκο τεχνικοί ήταν οι Ντιέγκο Μαρτίνεθ, Κάρλος Καρβαλιάλ και Σωτήρης Συλαϊδόπουλος (υπηρεσιακός).

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η σεζόν ξεκίνησε με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, μέχρι να έρθει η πρόσληψη του Άγγελου Ποστέκογλου.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός δεν έμεινε για πολύ στο κλαμπ και τη θέση του την πήρε ο Σον Ντάις. Ωστόσο, ούτε εκείνος άντεξε, για να έρθει η σειρά του Βίτορ Περέιρα, ο Νο.4 μέσα στη σεζόν.

Η ανακοίνωση του Περέιρα στη Νότιγχαμ έφερε και μία… πρωτόγνωρη συνθήκη στην Premier League

Από εκεί και πέρα, στα ημιτελικά του Europa League, θα έχουμε αγγλικό «εμφύλιο», αφού απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ θα είναι η Άστον Βίλα!

Ακριβώς η ίδια αντίπαλος που είχε βρει ο Ολυμπιακός πριν από περίπου δύο χρόνια στα ημιτελικά του Confrence League.

Δύο «κοινά στοιχεία», σε δύο διαφορετικές πορείες και ποιος ξέρει, γιατί να μην έχουμε μία «επανάληψη», αλλά σε άλλη διοργάνωση;