Η Άστον Βίλα πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League και ο Ολυμπιακός σε λίγες μέρες θα γνωρίζει αν θα «γλυτώσει» έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League!

Ακόμα μία σεζόν του Europa League τελείωσε. Η Άστον Βίλα πανηγυρίζει, καθώς κέρδισε με 3-0 (20/05) στον τελικό της Κωνσταντινούπολης τη Φράιμπουργκ!

Ένα ματς που θα το θυμάται πάρα πολύ καιρό, καθώς ήταν ο πρώτος της τίτλος, μετά από 30 ΟΛΟΚΛΗΡΑ χρόνια!

Την ίδια ώρα, ο Ουνάι Έμερι πρόσθεσε ακόμα ένα Europa League στην τροπαιοθήκη του, καθώς έφτασε τους πέντε τίτλους.

Ο τελικός είχε «τελειώσει» από πολύ νωρίς, αφού οι Γιούρι Τίλεμανς και Εμιλιάνο Μπουεντία είχαν κάνει το 2-0 από το πρώτο ημίχρονο.

Το «κερασάκι» στην τούρτα ήρθε από τον Μόργκαν Ρότζερς που στο 57’ διαμόρφωσε και το τελικό σκορ.

Ένα αποτέλεσμα που «έβλεπε» και ο Ολυμπιακός, αφού «χαμογελάει» με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού από την Άστον Βίλα!

Ο λόγος; Είναι πάρα πολύ κοντά στο να «γλυτώσει» έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League!

Κι όμως, αφού η δεύτερη θέση στην Ελλάδα «οδηγεί» στον τρίτο προκριματικό γύρο. Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η Άστον Βίλα έχει «κλειδώσει» τη θέση της στο επόμενο Champions League, μέσω της Premier League.

Ωστόσο, με την κατάκτηση του Europa League πήρε ακόμα ένα «εισιτήριο». Αυτή τη στιγμή, έχει το πάνω χέρι ώστε να είναι στην 4άδα της Αγγλίας.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝗔𝗦𝗧𝗢𝗡 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗪𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 🏆



Unai Emery does it 𝘼𝙂𝘼𝙄𝙉, winning his 𝗙𝗜𝗙𝗧𝗛 Europa League trophy 😳



Aston Villa win their first European trophy since 1982 👏 pic.twitter.com/MVGkKsJ9ll — 433 (@433) May 20, 2026

Το μόνο που απομένει είναι να πάρει έστω έναν βαθμό απέναντι στην αδιάφορη, Μάντσεστερ Σίτι (24/05, 18:00) ή να μην κερδίσει η Λίβερπουλ την Μπρέντφορντ (20/05, 05, 18:00).

Αν συμβεί ένα από αυτά τα δύο σενάρια, τότε θα έχουμε rebalancing και ο Ολυμπιακός θα είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League αντί για τον δεύτερο!

Με το πρώτο βήμα να έχει γίνει και τους Πειραιώτες να «χαμογελούν»…