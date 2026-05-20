Ακόμα μία σεζόν του Europa League τελείωσε. Η Άστον Βίλα πανηγυρίζει, καθώς κέρδισε με 3-0 (20/05) στον τελικό της Κωνσταντινούπολης τη Φράιμπουργκ!
Ένα ματς που θα το θυμάται πάρα πολύ καιρό, καθώς ήταν ο πρώτος της τίτλος, μετά από 30 ΟΛΟΚΛΗΡΑ χρόνια!
Την ίδια ώρα, ο Ουνάι Έμερι πρόσθεσε ακόμα ένα Europa League στην τροπαιοθήκη του, καθώς έφτασε τους πέντε τίτλους.
Ο τελικός είχε «τελειώσει» από πολύ νωρίς, αφού οι Γιούρι Τίλεμανς και Εμιλιάνο Μπουεντία είχαν κάνει το 2-0 από το πρώτο ημίχρονο.
Το «κερασάκι» στην τούρτα ήρθε από τον Μόργκαν Ρότζερς που στο 57’ διαμόρφωσε και το τελικό σκορ.
Ένα αποτέλεσμα που «έβλεπε» και ο Ολυμπιακός, αφού «χαμογελάει» με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού από την Άστον Βίλα!
Ο λόγος; Είναι πάρα πολύ κοντά στο να «γλυτώσει» έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League!
Κι όμως, αφού η δεύτερη θέση στην Ελλάδα «οδηγεί» στον τρίτο προκριματικό γύρο. Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η Άστον Βίλα έχει «κλειδώσει» τη θέση της στο επόμενο Champions League, μέσω της Premier League.
Ωστόσο, με την κατάκτηση του Europa League πήρε ακόμα ένα «εισιτήριο». Αυτή τη στιγμή, έχει το πάνω χέρι ώστε να είναι στην 4άδα της Αγγλίας.
Το μόνο που απομένει είναι να πάρει έστω έναν βαθμό απέναντι στην αδιάφορη, Μάντσεστερ Σίτι (24/05, 18:00) ή να μην κερδίσει η Λίβερπουλ την Μπρέντφορντ (20/05, 05, 18:00).
Αν συμβεί ένα από αυτά τα δύο σενάρια, τότε θα έχουμε rebalancing και ο Ολυμπιακός θα είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League αντί για τον δεύτερο!
Με το πρώτο βήμα να έχει γίνει και τους Πειραιώτες να «χαμογελούν»…