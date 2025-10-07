Τα ματς, τα λεπτά και οι αριθμοί που είχαν οι Έλληνες διεθνείς, πριν τη διακοπή για να ενσωματωθούν στην Εθνική, υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Τι έκαναν οι διεθνείς πριν τη διακοπή και την ενσωμάτωσή τους στην Εθνική Ελλάδας, μετά την κλήση τους από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς;

Ο «ευχάριστος πονοκέφαλος», όπως ανέφερε στα τελευταία ματς της Εθνικής, θα συνεχιστεί, γιατί κατά συντριπτική πλειοψηφία, οι Έλληνες διεθνείς «έρχονται» από γεμάτες εμφανίσεις.

Έτσι, στα εξαιρετικά κρίσιμα εκτός έδρας ματς που ακολουθούν, απέναντι σε Σκωτία (09/10, 21:45) και Δανία (12/10, 21:45), μπορεί να υπολογίζει σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν είτε μπόλικα αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους, είτε όσα… βρήκαν διαθέσιμα στο διάβα τους, δηλαδή χωρίς να χάσουν δευτερόλεπτο!

#𝐔𝟐𝟏 η αποστολή για Γερμανία, Λετονία

🇬🇷 Ο προπονητής Γιάννης Ταουσιάνης ενόψει των εκτός έδρας αγώνων της Ομάδας στα προκριματικά του 𝐔𝟐𝟏 𝐄𝐔𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟕 απέναντι στην Γερμανία (𝟏𝟎/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝟏𝟗:𝟎𝟎, Ιένα) και στην Λετονία (𝟏𝟒/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝟏𝟕:𝟎𝟎, Ρίγα pic.twitter.com/uBqlTkS6Sn — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 30, 2025

Αναλυτικά, όσα έχουν κάνει οι Έλληνες διεθνείς από την αρχή της σεζόν, έως σήμερα:

Κωνσταντής Τζολάκης (Ολυμπιακός)

Βασικός και αναντικατάστατος στα ματς πρωταθλήματος που έδωσε ο Ολυμπιακός. Πήρε και το «βάπτισμα του πυρός» στο Champions League, απέναντι στην Άρσεναλ.

Χρήστος Μανδάς (Λάτσιο)

Χωρίς λεπτά συμμετοχής έως τώρα με τη Λάτσιο.

Οδυσσέας Βλαχοδήμος (Σεβίλλη)

Από τη διακοπή και μετά, «είδε» από τον πάγκο μόλις ένα ματς. Βασικός 4/4 και μάλιστα, MVP στα δύο τελευταία με Ράγιο Βαγεκάνο και Μπαρτσελόνα.

Κωνσταντίνος Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ)

Δεν έχει «χάσει» δευτερόλεπτο στην Bundesliga. Έχει το 6/6 σε 90λεπτα.

Κωνσταντίνος Μαυροπάνος (Γουέστ Χαμ)

Από την ημέρα που επέστρεψε στην αρχική ενδεκάδα, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Premier League, έχει παίξει σε όλα τα ματς βασικός και αναντικατάστατος.

Παντελής Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη)

Εξαιρώντας ένα ματς στα μέσα… Ιουλίου, σε όλα τα υπόλοιπα ξεκίνησε βασικός! Ήδη έχει 19 ματς στη σεζόν, τα δύο εκ των οποίων στη League Phase του Champions League. Σύνολο 1662′. Έχει σκοράρει κι ένα γκολ.

Γιάννης Μιχαηλίδης (ΠΑΟΚ)

Βασικός στα ματς στη League Phase του Europa League και στο Κύπελλο Ελλάδας, πήρε «ανάσες» στα τρία τελευταία ματς πρωταθλήματος. Συνολικά, έχει εννέα ματς στη σεζόν και είναι όλα 90λεπτα.

Κώστας Τσιμίκας (Ρόμα)

Ο Γκασπερίνι τον εμπιστεύεται ολοένα και περισσότερο, σε πιο προωθημένο ρόλο, μάλιστα. Ως αριστερό μπακ-χαφ στο 3-4-2-1 που παίζει. Βασικός στα δύο ματς της Ρόμα στη League Phase του Europa League, «μοίρασε» και ασίστ. Βασικός και στο τελευταίο στη Serie A, απέναντι στη Φιορεντίνα.

Δημήτρης Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ)

Ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό στα τέλη Αυγούστου, που τον άφησε εκτός Εθνικής. Επέστρεψε και στο τελευταίο ματς απέναντι στη Βόλφσμπουργκ, αγωνίστηκε ως βασικός για 71′. Συνολικά έως τώρα, έχει ένα γκολ.

Γιώργος Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ Λισαβόνας)

Από την πρώτη διακοπή της σεζόν και έπειτα, είναι βασικός στα τέσσερα ματς πρωταθλήματος που ακολούθησαν. Έχει «μοιράσει» και μία ασίστ.

Λάζαρος Ρότα (ΑΕΚ)

Βασικός και αναντικατάστατος για την ΑΕΚ, σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Στο Κύπελλο Ελλάδας «παίρνει» ανάσες, ενώ σε Stoiximan Super League και Conference League έχει «χάσει» μόλις 7′ σε 13 ματς!

Μανώλης Σιώπης (Παναθηναϊκός)

Είτε από τον πάγκο, είτε ως βασικός, είναι ενεργό μέλος, στην προσπάθεια που κάνει ο Χρήστος Κόντης να διαχειριστεί σωστά το βάθος του ρόστερ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από την πρώτη διακοπή της σεζόν και μετά, δεν έχει αγωνιστεί μόνο σε ένα ματς από έξι, ενώ έχει ξεκινήσει βασικός απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις και την Athens Kallithea.

Δημήτρης Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ)

Έχει το 4/4 στο πρωτάθλημα με την ομάδα του και από τα 360′ συνολικά, έχει παίξει στα 345′. Έχει σκοράρει κι ένα γκολ.

Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)

Πήρε κι αυτός το «βάπτισμα του πυρός» στο Champions League, περνώντας ως αλλαγή στα ματς με Πάφο και Άρσεναλ. Από την πρώτη διακοπή της σεζόν και μετά, έχει ως βασικός 3/4 στη Stoiximan Super League. Συνολικά 2 ασίστ στη σεζόν.

Χρήστος Ζαφείρης (Σλάβια Πράγας)

Στην 11η αγωνιστική το πρωτάθλημα Τσεχίας, έχει το 10/11, ενώ μόλις σε δύο δεν ξεκίνησε. Βασικός και αναντικατάστατος στη League Phase του Champions League. Δύο γκολ και δύο ασίστ έως τώρα.

«Είναι ένας ηγέτης, έχει πάρει σωστές αποφάσεις»: Ο προπονητής που ανέδειξε τον Ζαφείρη, στο Ole! Ο άνθρωπος που έφερε τον Χρήστο Ζαφείρη στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, αποκαλύπτει στο Ole, γιατί τον ξεχώρισε. Τα δυνατά στοιχεία, το μέλλον και η σωστή επιλογή με τον ΠΑΟΚ.

Κωνσταντίνος Καρέτσας (Γκενκ)

Επέστρεψε από τραυματισμό στα τέλη Σεπτεμβρίου, πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής σε Europa League και Jupiler Pro League, αλλά μία ίωση κατέστησε αμφίβολη την παρουσία του με την Εθνική Ελλάδας στα ματς με Σκωτία και Δανία. Παρ’ όλα αυτά, αισθάνεται καλύτερα τις τελευταίες ώρες και αναμένεται να ενσωματωθεί κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή. Έως τώρα, η σεζόν του είναι γεμάτη στο Βέλγιο, με 12 ματς συνολικά, μία ασίστ και 678 αγωνιστικά λεπτά.

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Γεμάτη και παραγωγική σεζόν έως τώρα. Βασικός στα πέντε τελευταία ματς, σε Stoiximan Super League και Europa League. Συνολικά στη σεζόν, έχει παίξει σε 10 ματς για 876′, έχει σκοράρει δύο γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ.

Τάσος Μπακασέτας (Παναθηναϊκός)

Αν εξαιρέσουμε την απουσία του στα προκριματικά τον Ιούλιου, είναι παντού «παρών». Πολύ γεμάτη σεζόν, με 12 ματς έως τώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη, 814 αγωνιστικά λεπτά και τρεις ασίστ.

Πέτρος Μάνταλος (ΑΕΚ)

Από τα πιο εκρηκτικά ξεκινήματα σε σεζόν στην καριέρα του. Επιδραστικός, είτε όταν ξεκινά ως βασικός, είτε όταν έρχεται από τον πάγκο ως αλλαγή, έχει παίξει σε 13 ματς, μετρώντας συνολικά 872′. Έχει σκοράρει δύο φορές και τέσσερις πάσες του, οδήγησαν σε γκολ.

Χρήστος Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ)

Ο πιο παραγωγικός Έλληνας αυτήν τη στιγμή. «Παρών» παντού για την Κλαμπ Μπριζ, έχει παίξει ήδη σε 17 ματς και 1453′ συνολικά, ενώ έχει άμεση συμμετοχή σε 14 γκολ: έξι γκολ και οκτώ ασίστ.

Γιώργος Μασούρας (Αλ Καλίτζ)

Βασικότατος για την ομάδα του. Έχει το 5/5 στα ματς πρωταθλήματος και Κυπέλλου, έχοντας αγωνιστεί σε 409′ από τα 450′ διαθέσιμα συνολικά. Έχει βρει και ένα γκολ.

Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα)

«Καυτός» στα επίπεδα του Χρήστου Τζόλη. Επτά γκολ και δύο ασίστ σε 15 ματς και 1.223′ συνολικά. Βασικός στα 14 από τα 15 ματς της Μπενφίκα, ενώ έχει αγωνιστεί σε όλα.

Φώτης Ιωαννίδης (Σπόρτινγκ Λισαβόνας)

Πήγε στην Πορτογαλία έχοντας ήδη πέντε ματς στα «πόδια» του με τον Παναθηναϊκό. Πήρε χρόνο συμμετοχής και στα έξι «διαθέσιμα» ματς της Σπόρτινγκ, ενώ ξεκίνησε ως βασικός στο ματς του Champions League απέναντι στη Νάπολι. Στα 146′ που έχει αγωνιστεί περίπου, πρόλαβε να σκοράρει και μία φορά.

Τάσος Δουβίκας (Κόμο)

Εκρηκτικό και «γεμάτο» ξεκίνημα στη σεζόν. Έχει αγωνιστεί και στα οκτώ ματς της Κόμο, είτε ως βασικός, είτε ως αλλαγή. Στα 403′ που έχει πάρει, έχει προλάβει να σκοράρει τέσσερις φορές και να μοιράσει μία ασίστ.

Παύλος Παντελίδης (Κηφισιά)

Η «έκπληξη» στις κλήσεις και μία από τις «εκπλήξεις» στη Stoiximan Super League. Σε έξι ματς με την Κηφισιά και 371′ συνολικά, έχει σκοράρει τρεις φορές και έχει μοιράσει δύο ασίστ. Έτσι, «κέρδισε» την προσοχή και την κλήση, εν τέλει, από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.