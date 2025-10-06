Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα «σόκαρε» την Μπαρτσελόνα, σκόραρε τέσσερις φορές, αλλά πολυτιμότερος της αναμέτρησης, ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Μετά από 10 χρόνια «αναμονής», η Σεβίλλη επικράτησε της Μπαρτσελόνα και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, υπήρξε καθοριστικός.

Το σύνολο του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε με το επιβλητικό 4-1 (05/10) των «μπλαουγκράνα» στο Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν, που από τη μία πλευρά, παρακολουθούσε έκπληκτο την επίθεση των Σεβιγιάνων να σφυροκοπά την Μπαρτσελόνα, τόσο στην αρχή του ματς, όσο και στο φινάλε, και από την άλλη, ‘εβλεπε τον Έλληνα γκολκίπερ να λέει «όχι» στο 88% των επιθετικών προσπαθειών του αντιπάλου!

Κι όμως, στο Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα, πιο καθοριστικά και από τα γκολ που «μπήκαν» χάρις των την επίθεση των γηπεδούχων, ήταν εκείνα που «απέτρεψε» ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Ο Έλληνας γκολκίπερ, στην τέταρτη σερί του εμφάνιση ως βασικός στη La Liga, απέκρουσε τα 7 από τα 8 σουτ που δέχθηκε και έτσι «έκλεψε» τη… δοξά, από εκείνους που «λύγισαν» την Μπαρτσελόνα με τα γκολ που σκόραραν.

Στις πιο σημαντικές στιγμές του, είχε «απάντηση» στο τετ-α-τετ του Ράσφορντ στο 43′, αλλά και στις προσπάθειες των Πέδρι (64′) και Γκαρθία (65′). Παράλληλα, είπε δύο φορές «όχι» στον Ρούνι, στο 81ο και στο 90ο λεπτό, ενώ ακόμα και στην εκτέλεση πέναλτι του Λεβαντόφσκι στο 76′, είχε μαντέψει σωστά τη γωνία, κι ας κατέληξε άουτ η μπάλα.

🧤 ¡Vlachodimos niega el gol a Rashford!



LALIGAHighlights | SevillaBarça pic.twitter.com/yhAWLy3fC3 — LALIGA (@LaLiga) October 5, 2025

Κάπως έτσι, λοιπόν, συνέβαλε τα μέγιστα στη διατήρηση του σκορ υπέρ της Σεβίλλης, όπως είχε διαμορφωθεί από το πρώτο μέρος.

Παράλληλα, αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, έχοντας βαθμολογηθεί από το SofaScore με 8.1! Κανένας άλλος, ούτε από τη Σεβίλλη, ούτε από την Μπαρτσελόνα, δεν έφτασε τόσο ψηλά.

Το ακόμα πιο σπουδαίο, όμως, είναι πως ακριβώς το ίδιο συνέβη και στην προηγούμενη αναμέτρηση της Σεβίλλης στη La Liga, στο «διπλό» της απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο. Και τότε, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είχε λάβει την ίδια βαθμολογία, από τη γνωστή πλατφόρμα στατιστικών και πληροφοριών, και είχε αναδειχθεί MVP.

Συνολικά, σε αυτές τις τέσσερις αναμετρήσεις, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει κληθεί να αποκρούσει 24 σουτ και στις 21 φορές, δήλωσε «παρών»!