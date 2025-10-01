Πιο ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν, δεν μπορούσε να φανταστεί ούτε ο Χρήστος Τζόλης, ούτε η Εθνική Ελλάδας, που τον περιμένει πώς και πώς.

Είναι ακόμα Σεπτέμβριος, αλλά ο Χρήστος Τζόλης έχει τέτοιους αριθμούς, που πολλοί εξτρέμ στον πλανήτη θα τους… ζήλευαν στο φινάλε της σεζόν!

Ο 23χρονος Έλληνας εξτρέμ, λίγες ημέρες προτού αφήσει την Κλαμπ Μπριζ και ενσωματωθεί ξανά στην Εθνική Ελλάδας για τα ματς με τη Σκωτία (09/10) και τη Δανία (12/10) εκτός έδρας, είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση.

Και το βράδυ της Τρίτης (30/09), στο 2ο ματς των Βέλγων στη League Phase του Champions League, το απέδειξε πάλι, φτάνοντας τα πέντε γκολ και τις οκτώ ασίστ φέτος, ήδη από τον Σεπτέμβριο!

Απέναντι στην Αταλάντα, μέσα στο Μπέργκαμο, ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης της Κλαμπ Μπριζ, αλλά κι ένας από τους καλύτερους του γηπέδου.

Αν ο Πάσαλιτς δεν είχε κρίνει την αναμέτρηση με την κεφαλιά του στο 87′, που έφερε την ολική ανατροπή για τους Ιταλούς, το βραβείο του MVP, πιθανότατα θα το έπαιρνε ο Χρήστος Τζόλης.

Το γκολ του στο 38ο λεπτό δεν στάθηκε αρκετό να δώσει τη νίκη στους Βέλγους. Ένα γκολ, που βάσει xGoals, «μπαίνει» 14 φορές στις 100. Δεν έμεινε μόνο εκεί, όμως.

Είχε 90% ευστοχία στις πάσες του (47/52), δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία, είχε και μία «πάσα κλειδί», ενώ «κέρδισε» και τις τέσσερις από τις έξι μονομαχίες εδάφους που έδωσε.

Εν ολίγοις, «άγγιξε» το τέλειο ματς και με το γκολ του, έφτασε τα πέντε στη φετινή σεζόν, σε 16 ματς. Παράλληλα, έχει και οκτώ ασίστ!

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Τζόλης έχει γκολ και ασίστ στο Super Cup του Βελγίου, ένα γκολ και 4 ασίστ στα προκριματικά του Champions League, 3 γκολ και 3 ασίστ στο πρωτάθλημα και ένα γκολ στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αριθμοί που για πολλούς είναι «ιδανικοί», ακόμα και στο φινάλε της σεζόν! Όχι στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Και προφανώς, «έχει» ακόμα να δώσει πολλά στη σεζόν που ουσιαστικά, μόλις ξεκίνησε!

Συνολικά στην καριέρα του, μάλιστα, με το συγκεκριμένο γκολ έφτασε τα 10 στην Ευρώπη κι έγινε ο νεαρότερος Έλληνας, που φτάνει σε διψήφιο αριθμό, όπως αναφέρει το SoccerBase!

Ο Χρήστος Τζόλης έγινε ο νεότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 10 γκολ στην Ευρώπη, σε ηλικία 23 ετών και 8 μηνών. Ο Φώτης Ιωαννίδης το είχε καταφέρει 22 μέρες πριν κλείσει τα 25 χρόνια του. pic.twitter.com/8X6rhjTGBV — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) September 30, 2025

Έτσι, λοιπόν, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και σύσσωμη η οικογένεια της Εθνικής Ελλάδας, τον περιμένουν πώς και πώς.

Προφανώς ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού και στις πολύ κρίσιμες -εκτός έδρας- αναμετρήσεις του Οκτωβρίου, παίκτες που βρίσκονται σε τόσο καλή κατάσταση, είναι ικανοί να κάνουν τη διαφορά.