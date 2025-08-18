Την πρώτη του ασίστ με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έγραψε ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Μπήκε, μοίρασε, εντυπωσίασε, το έζησε, χάρηκε. Αυτός θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος για το ντεμπούτο του Γιώργου Βαγιαννίδη με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Έλληνας διεθνής ακραίος οπισθοφύλακας άνοιξε τα… φτερά του, έκανε το βήμα στην καριέρα του για λογαριασμό των πρωταθλητών Πορτογαλίας και άφησε ευθύς εξ΄αρχής το στίγμα του για τα «λιοντάρια».

Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος, οι back to back θριαμβευτές διέλυσαν την Αρούκα – των 10 παικτών στην ολοκλήρωση του αγώνα – με 6-0. Τελικό αποτέλεσμα που προήλθε από ντοπιέτα των Τρινκάο, Σουάρεθ και Μάνγκας.

Ανάμεσα στους διακριθέντες και εκείνους που ξεχώρισαν τόσο με την απόδοσή τους όσο και με την προσφορά του στα… μετρήσιμα, ήταν και ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Ο πρώην πλέον άσος του Παναθηναϊκού που πήρε μεταγραφή στην πορτογαλική ομάδα, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στις αρχές του β΄ μέρους, με το σκορ ήδη στο 3-0 και συνέβαλε «σερβίβοντας» το 4ο γκολ.

Η μπάλα έφτασε στα πόδια του και εκείνος με τη μία, έκανε παράλληλη συρτή σέντρα για να τελειώσει εύκολα τη φάση ο έτερος πλάγιος μπακ, Ρικάρντο Μάνγκας. Ένα άγγιγμα, μία ασίστ με το… καλησπέρα σας. Ο Βαγιαννίδης έκοψε στη μέση την αντίπαλη άμυνα στο «πάρτι» της Σπόρτινγκ.

Μετά την ολοκλήρωση του ματς, ο Έλληνας διεθνής μάλιστα ανέβασε και μερικές φωτογραφίες από το ντεμπούτου του, μοιραζόμενος την χαρά και την περηφάνια τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του για το γεγονός αυτό καθ’ αυτό.

Παρότι μάλιστα αγωνίστηκε μόλις για ένα ημίχρονο, ο Βαγιαννίδης είχε πολύ καλή παρουσία και δεν έδειξε… ψαρωμένος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με βαθμολογία 7,5. Θετικότατη η πρώτη εντύπωση του ίδιου από το Ζοσέ Αλβαλάδε ως παίκτης της Σπόρτινγκ και τούμπαλιν.