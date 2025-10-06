Ο Παύλος Παντελίδης έχει τη δική του ευκαιρία στην Εθνική Ελλάδας, γιατί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κοίταξε το «πού παίζει», αλλά το «πώς παίζει».

«Κίνηση-έκπληξη από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας ο Παύλος Παντελίδης». Λίγο-πολύ, η είδηση της κλήσης του επιθετικού της Κηφισιάς, κατ’ αυτόν τον τρόπο έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Γιατί χαρακτηρίζεται ως «έκπληξη», όμως; Είναι καθαρά αγωνιστικοί οι λόγοι; Όχι. Πέραν της κλήσης για πρώτη φορά, ο κύριος λόγος είναι η ομάδα που αγωνίζεται.

Δεν ανήκει στους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου και παραδοσιακά, παίκτες και κόσμος έχουν αποδεχθεί πως εφόσον αγωνίζεσαι στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος προς την Εθνική.

Αν κοιτάξει κανείς τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εντός του 2025, όμως, παρατηρείται αλλαγή στο συγκεκριμένο «στερεότυπο».

Είναι λογικό, οι παίκτες των μεγαλύτερων ομάδων της Ελλάδας ιστορικά, αλλά κυρίως εκείνων που στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο «μάχονται» για τον τίτλο, δοκιμάζονται στην Ευρώπη, «ζουν» υπό την πίεση των απαιτήσεων μίας ομάδας με υψηλούς στόχους, να έχουν το προβάδισμα στις κλήσεις. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αυτών που αγωνίζονται σε ανώτερα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Είναι πιο «ψημένοι» από την ίδια τους την καθημερινότητα.

Από τον Μάρτιο του 2025, όμως, έως και τις κλήσεις για τα ματς του Οκτωβρίου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκει χώρο και για παίκτες είτε από την επαρχία, είτε από τις ομάδες που δεν λογίζονται στους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παίκτες που «κέρδισαν» την προσοχή του με τα πεπραγμένα τους ή έκρινε πως έχουν να προσφέρουν.

Credits: Intime

Στα μπαράζ του Nations League με τη Σκωτία τον Μάρτιο, κλήθηκαν οι Τάσος Χατζηγιοβάνης, παίκτης του Αστέρα Τρίπολης τότε, και ο Ταξιάρχης Φούντας του ΟΦΗ.

Ο τελευταίος ήταν «παρών» και σε αυτές, για τα φιλικά του Ιουνίου το 2025. Μοναδική εξαίρεση εντός του 2025, οι κλήσεις τον Σεπτέμβριο του 2025, για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία.

Και φτάνουμε στις τελευταίες, που στα κρίσιμα ματς του Οκτωβρίου, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς «άνοιξε» την πόρτα σε έναν παίκτη που αγωνίζεται σε μία ομάδα-έκπληξη έως τώρα, στη Stoiximan Super League.

Ο Παύλος Παντελίδης της Κηφισιάς, λοιπόν, στην Εθνική Ελλάδας. Σαφώς, αν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν στο 100% και δεν ταλαιπωρούταν από ίωση, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.

Από την πλευρά του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όμως, δίνει την ευκαιρία, σε έναν δεδομένα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή που ξεχωρίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, να διεκδικήσει τις πιθανότητες και μίας νέας κλήσης στην Εθνική Ελλάδας, στο μέλλον.

Χωρίς να κοιτάζει το «πού παίζει», αλλά το «πώς παίζει», δηλαδή χωρίς «ναι μεν, αλλά».