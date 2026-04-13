Το Transfermarkt είναι γνωστό και ως: «ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο». Τα χρόνια για Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν περάσει γι’ αυτό και αρκετοί Έλληνες τούς «ξεπερνούν»!

Τι έχει κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι στην καριέρα τους είναι περιττό να ειπωθούν. Έχουν κατακτήσει τα πάντα, έχουν «μαγέψει», έχουν αγαπηθεί, ενώ έχουν «γράψει» τη δικιά τους ιστορία στο ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, τα χρόνια έχουν περάσει. Πλέον, και οι δύο τους έχουν αφήσει την Ευρώπη, αφού παίζουν στο MLS και τη Saudi Pro League.

Προφανώς και το γεγονός πως έχουν μεγαλώσει δεν «βοηθάει» τη χρηματιστηριακή τους αξία στο Transfermarkt. Παρ’ όλα αυτά, τα 15.000.000 ευρώ του Λιονέλ Μέσι και τα 12.000.000 του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι εντυπωσιακά, αφού μιλάμε για παίκτες 38 και 41 ετών!

Μπορεί πριν λίγα χρόνια οι Έλληνες ποδοσφαιριστές να μην «πλησιάζουν» την τιμή τους, όμως πλέον βλέπουμε 10 διαφορετικούς να τους «ξεπερνούν»!

Μία… 10άδα Έλληνες πάνω από Ρονάλντο και Μέσι στο Transfermarkt

Αρχικά, να μιλήσουμε γι’ αυτούς που είναι πάρα πολύ μακριά από τους δύο «θρύλους» του αθλήματος.

Κωνσταντίνος Καρέτσας, Βαγγέλης Παυλίδης και Χρήστος Τζόλης κάνουν φανταστικά πράγματα και κοστίζουν όλοι τους από 30.000.000 ευρώ και πάνω!

Στα 25.000.000 ευρώ θα βρούμε τριπλή ισοβαθμία, αφού τόσο «κοστίζουν» οι Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Χαράλαμπος Κωστούλας και Χρήστος Μουζακίτης.

Λίγο πιο χαμηλά και στα 20 εκατομμύρια έχουμε τους Στέφανο Τζίμα και Γιάννη Κωνσταντέλια.

Αναστάσιος Δουβίκας και Φώτης Ιωαννίδης είναι στα 18.000.000 ευρώ και είναι οι «τελευταίοι» που αφήνουν πίσω και τους δύο.

Δηλαδή, φτάνουμε τους 10 διαφορετικούς παίκτες που «κοστίζουν» παραπάνω από Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι ταυτόχρονα!

Αναλυτικά, όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που «κοστίζουν» παραπάνω από Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο:

Κωνσταντίνος Καρέτσας, 35.000.000 ευρώ

Βαγγέλης Παυλίδης, 32.000.000 ευρώ

Χρήστος Τζόλης, 30.000.000 ευρώ

Χαράλαμπος Κωστούλας, 25.000.000 ευρώ

Χρήστος Μουζακίτης, 25.000.000 ευρώ

Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, 25.000.000 ευρώ

Στέφανος Τζίμας, 20.000.000 ευρώ

Γιάννης Κωνσταντέλιας, 20.000.000 ευρώ

Τάσος Δουβίκας, 18.000.000 ευρώ