Η Βόλφσμπουργκ έδειξε πώς ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης «κάλυψε» σχεδόν το μισό γήπεδο απέναντι στη Ντόρτμουντ!

Η Βόλφσμπουργκ ηττήθηκε στην έδρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ το βράδυ της Κυριακής (21/09, 1-0), αν και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκανε ό,τι μπορούσε.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός υπήρξε από τους διακριθέντες, όχι μόνο της ομάδας του, αλλά και του ματς γενικότερα, παρά την ήττα της Βόλφσμπουργκ.

Βάσει SofaScore, βαθμολογήθηκε με 7.3/10. Κέρδισε 3/5 μονομαχίες στο έδαφος και 1/2 στον αέρα, είχε πέντε εκκαθαρίσεις, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκαρισμένο σουτ.

Παράλληλα, ήρθε 77 φορές σε επαφή με την μπάλα, έχοντας 87% ευστοχία στις πάσες του (55/63). Όσον αφορά στις μακρινές μπαλιές του, οι 3 από τις επτά βρήκαν συμπαίκτη.

Όπως συνηθίζει, ωστόσο, δεν «έμεινε» στα αμυντικά του καθήκοντα. Λίγο έλειψε να σκοράρει, μάλιστα, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι. Η προσπάθειά του στο 58′, αρχικά σταμάτησε στο δοκάρι και έπειτα η μπάλα χτύπησε ακριβώς πάνω στη γραμμή της εστίας της Ντόρτμουντ, πριν απομακρυνθεί από την άμυνα των γηπεδούχων.

Η εμφάνισή του, όπως γίνεται αντιληπτό, ήταν πολύ μεστή και ενθουσίασε όχι μόνο τους φίλους της Βόλφσμπουργκ, στην εκτίμηση των οποίων ήδη είναι ψηλά, αλλά και την ίδια την ομάδα.

Συγκεκριμένα, στα social media της ομάδας «ανέβηκε» ένα γράφημα, το οποίο δείχνει τα σημεία του γηπέδου που ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης «πάτησε».

Πόσα ήταν; Σχεδόν όλα όσα ανήκουν στην αριστερή πλευρά, αν χωρίσει κανείς το γήπεδο στα δύο! Εν ολίγοις, ο Κουλιεράκης «κάλυψε» κυριολεκτικά, το μισό γήπεδο!

Δείτε την ανάρτηση: