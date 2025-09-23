Ο Φώτης Ιωαννίδης «άνοιξε» λογαριασμό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ποιος ήταν ο πρώτος Έλληνας που σκόραρε με τη φανέλα της;

Ο Φώτης Ιωαννίδης σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη Σπόρτινγκ! Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα στη νίκη με 3-0 (22/09) απέναντι στη Μορεϊρένσε, για την 6η αγωνιστική της Liga Portugal.

Αμέσως μετά τη λήξη της παραπάνω αναμέτρησης, σε δηλώσεις του ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρούι Μπόρζες έπλεξε το εγκώμιο του Φώτη Ιωαννίδη.

«Η ομάδα έπαιξε ένα όμορφο παιχνίδι και όσο για τον Ιωαννίδη, μπήκε πολύ καλά. Είναι φυσιολογικό για έναν επιθετικό να ανυπομονεί να σκοράρει. Είναι σε μια φάση που καταλαβαίνει τη δυναμική για να γίνει ακόμα καλύτερος και να ενταχθεί καλύτερα στην ομάδα. Βλέπουμε τι μπορεί να μας δώσει και τι θα μας δώσει», ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει: «Έχω δύο σπουδαίους επιθετικούς (σ.σ. τον Ιωαννίδη και τον Σουάρες) που θα μου προκαλέσουν πονοκεφάλους και αυτό είναι καλό».

Παράλληλα με την ισχυροποίηση της θέσης του στο ρόστερ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Φώτης Ιωαννίδης «έγραψε» και το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας της, ως ο δεύτερος Έλληνας που σκοράρει με τη φανέλα των «λιονταριών»!

Ποιος ήταν ο πρώτος, όμως;

Ao 3.º jogo, Ioannidis estreia-se a marcar pelo Sporting



⚠ 23 anos, um jogador 🇬🇷 grego volta a marcar pelo Sporting: em 2002, Nalitzis marcou ao Marítimo, na Taça – o seu único golo pelos leões pic.twitter.com/uaOZ1gkycr — Playmaker (@playmaker_PT) September 22, 2025

Ο Δημήτρης Ναλιτζής, πριν από 23 χρόνια περίπου, στη νίκη με 3-2 επί της Μαρίτιμο, ένα ματς για το Κύπελλο Πορτογαλίας.

Ο Δημήτρης Ναλιτζής ήταν ο πρώτος Έλληνας που φόρεσε τη φανέλα της Σπόρτινγκ, με τους επόμενους συμπατριώτες του να καταφθάνουν δύο δεκαετίες αργότερα.

Εκτός από τον πρώην διεθνή, ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος εντάχθηκε το 2022 στο ρόστερ των «λιονταριών», ενώ ο Γεώργιος Βαγιαννίδης και ο Φώτης Ιωαννίδης προστέθηκαν στη σεζόν 2025/26.