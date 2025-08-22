Ο άνθρωπος που έφερε τον Χρήστο Ζαφείρη στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, αποκαλύπτει στο Ole, γιατί τον ξεχώρισε. Τα δυνατά στοιχεία, το μέλλον και η σωστή επιλογή με τον ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Ζαφείρης «ψήφισε» ΠΑΟΚ, η Σλάβια Πράγας είπε το «ναι» και έτσι, ένα από τα πιο hot ζητήματα στη θερινή μεταγραφική περίοδο, είχε αίσιο τέλος.

Η περίπτωση του διεθνούς χαφ είχε ξεχωρίσει εδώ και αρκετό καιρό από τον «Δικέφαλο του Βορρά». Γι’ αυτό και πάλεψε, έχοντας σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή, ώστε στο φινάλε να «χαμογελάσουν» όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Για να γίνει αυτό, ωστόσο, χρειάστηκε να βγάλει από τα ταμεία του πολλά εκατομμύρια, καθιστώντας τον ως την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του.

Ο Ζαφείρης ντύνεται στα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ: Πότε θα γίνει κάτοικος Τούμπας; Σαν θέλει η νύφη κι ο γαμπρός… Παρά τις όποιες δυσκολίες, η επιθυμία ΠΑΟΚ και Ζαφείρη υπερτέρησε με τον Έλληνα διεθνή μέσο να προβάρει τα «ασπρόμαυρα».

Στα 22 του χρόνια, ο Ζαφείρης είναι έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε επίπεδο ανδρών.

Ο ταλαντούχος μέσος μεγάλωσε στη Νορβηγία. Εκεί «ανδρώθηκε» και ποδοσφαιρικά, έως ότου κάνει το «μεγάλο» βήμα στη Σλάβια Πράγας.

Ποιος, όμως, είναι ο άνθρωπος που έριξε τον νεαρό μέσο στα… βαθιά; Ο Ζαφείρης αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας, όταν πήρε μεταγραφή για τη Χάουγκεσουντ. Εκεί, ο Γιοστάιν Γκρίντχαουγκ, προπονητής τότε του νορβηγικού συλλόγου τον πίστεψε και του έδωσε την ευκαιρία να ξεχωρίσει.

Ο 52χρονος έχει, πλέον, τον ρόλο του Διευθυντή Ποδοσφαίρου στην ομάδα και φυσικά, αποτελεί τον ιδανικό άνθρωπο, για να περιγράψει στο Ole, όλα εκείνα τα στοιχεία που έχει ο Ζαφείρης και τον καθιστούν ξεχωριστό.

«Αφοσιωμένος, επαγγελματίας, ηγέτης»

«Υπογράψαμε τον Χρήστο (σ.σ. Ζαφείρη) όταν ήταν 18 ετών. Με τη Χάουγκεσουντ βρισκόμασταν στην πρώτη κατηγορίας της χώρας και εκείνος είχε ήδη παίξει για μια σεζόν ποδόσφαιρο σε επίπεδο ανδρών.

Είναι ένας αφοσιωμένος, αλλά και πολύ επαγγελματίας παίκτης, αποφασισμένος να πετύχει τους στόχους του.

Θα τον περιέγραφα ως έναν δυναμικό μέσο, πολύ καλό στις μονομαχίες, ενώ επίσης είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Χρησιμοποιεί, μάλιστα, και τα δύο του πόδια. Μπορεί να παίξει τόσο ως «6» όσο και ως «8». Έχει την ευχέρεια να δίνει ασίστ, αλλά και να σκοράρει ο ίδιος.

Θα τον χαρακτήριζα ως έναν ηγέτη, που είναι όμως και ένα καλό παιδί. Είναι ένας αρκετά καλός ποδοσφαιριστής, που έχει πάρει σωστές αποφάσεις μέχρι στιγμής στην καριέρα του», ανέφερε ο Γκρίντχαουγκ περιγράφοντας στο Ole, όσα έχει ξεχωρίσει ο ίδιος στον Ζαφείρη.

Στοιχεία που έγινε αντιληπτά, κατά την περίοδο που αγωνιζόταν στη Χάουγκεσουντ και έπεισαν τη Σλάβια Πράγας να τον εντάξει στο ρόστερ της, ως ένα βασικό «γρανάζι» της ομάδας.

«Καλή κίνηση για τον ίδιο και τον ΠΑΟΚ»

Έπειτα, ο άλλοτε προπονητή του 22χρονου χαφ θέλησε να δώσει τη δική του οπτική, σχετικά με τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Κάτι που όπως τόνισε, πρόκειται να ωφελήσει αμφότερες τις πλευρές και δίνει νέο ενδιαφέρον στο μέλλον του ποδοσφαιριστή.

«Όπως το βλέπω, νομίζω πως αυτή η μεταγραφή, θα είναι μια καλή κίνηση, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον ΠΑΟΚ. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να τον παρακολουθούμε τα επόμενα χρόνια».

Τέλος, ο Γκρίντχαουγκ παραδέχθηκε πως διατηρεί ακόμα επαφές με τον Ζαφείρη, ενώ μέσα από τα λόγια του, καταλαβαίνει κανείς εύκολα τη «στενή» σχέση που διατηρεί με τους ανθρώπους της Χάουγκεσουντ.

«Είμαστε ακόμα σε επαφή. Όταν κάνει διακοπές στη Νορβηγία, συνήθως προπονείται με την ομάδα. Είναι ένα παιδί που όλοι μας νοιαζόμαστε και του ευχόμαστε τα καλύτερα».