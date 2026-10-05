Η Εθνική τελείωσε τον πρώτο κύκλο του Nations League έχοντας στο δυναμικό της δύο «Avengers», που δεν πήραν «ανάσα»!

Η Εθνική «έκλεισε» τις υποχρεώσεις της για την πρώτη φάση του Nations League, με τον καλύτερο τρόπο.

Έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές έμεινε αήττητη, ούσα πρώτη στον όμιλό της.

Ο πρώτος στόχος είναι γεγονός. «Κλείδωσε» την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, για την κλήρωση του EURO 2028.

Ωστόσο, έμεινε ακόμα μία «πινελιά». Πλέον, θέλει να δηλώσει «παρών» και στα προημιτελικά του Nations League, ώστε να διεκδικήσει το τρόπαιο στο Final-4!

Στην προσπάθειά της είχε και δύο «Avengers» στο δυναμικό της. Δύο παίκτες που δεν πήραν καθόλου «ανάσα» στα συνεχόμενα παιχνίδια που είχε η «γαλανόλευκη»!

Πότε ήταν η τελευταία φορά που η Εθνική μπήκε σε κλήρωση από τους… ισχυρούς; Ο μεγάλος στόχος για την Εθνική ομάδα επετεύχθη, δύο στροφές μάλιστα πριν την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων της League A στο Nations League.

Οι δύο «Avengers» της Εθνικής

Ο πρώτος είναι εύκολο να τον μαντέψει κανείς, αφού μιλάμε για τον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο τερματοφύλακας της Χαλ ήταν βασικός και αναντικατάστατος στα παιχνίδια του, έχοντας εξαιρετική παρουσία.

Κράτησε το «μηδέν» δύο φορές με τη Γερμανία, έχοντας τρομερές επεμβάσεις.

Μαζί του υπάρχει και ένας πρώην συμπαίκτης του. Ο Κώστας Τσιμίκας, αν και δεν έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής στη Λίβερπουλ στην Εθνική «έσπασε» όλα τα κοντέρ!

Έπαιξε βασικός σε όλα τα παιχνίδια, «κατάπιε» πολλά χιλιόμετρα, είχε μία ασίστ, χωρίς να πάρει «ανάσα».

Κι όμως, αφού έπαιξε και στα 360 λεπτά που ήταν διαθέσιμα, όντας ο μοναδικός που κατάφερε κάτι παρόμοιο, αν εξαιρέσουμε τον τερματοφύλακά μας.

Πολύ κοντά τους ήταν και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Ο παίκτης της Γουέστ Χαμ είχε πολύ καλή παρουσία.

Ήταν στην αρχική ενδεκάδα και στα τέσσερα ματς και όλα έδειχναν πως θα «έγραφε» 360/360! Παρ’ όλα αυτά, κάποιες ενοχλήσεις απέναντι στη Γερμανία (04/10, 0-0) ανάγκασαν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην ρισκάρει μία πιθανή «ζημιά».

Σε μία απόφαση που αρχικά τον γέμισε «ερωτηματικά», αλλά μετέπειτα κατάλαβε, γιατί έγινε αλλαγή από τον προπονητή του.

Με την Εθνική να αποχωρεί από το «καμπ» της έχοντας δύο «Avengers», αλλά και έναν παίκτη που τους… πλησίασε!