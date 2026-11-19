Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για την ιστορική της πρεμιέρα στο Μουντιάλ U17. Ποιοι παίκτες απαρτίζουν την αποστολή της και ποιοι είναι οι αντίπαλοί της;

Η Εθνική Παίδων του Βασίλη Παπαδάκη ετοιμάζεται για την ιστορική, παρθενική της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο U17, κάνοντας πρεμιέρα στα γήπεδα του Κατάρ απέναντι στην Αίγυπτο, την Πέμπτη (19/11, 18:00).

Στη φετινή διοργάνωση των 48 ομάδων, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 13 Δεκεμβρίου, η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στον όμιλό της κατά σειρά την Αίγυπτο, τον Παναμά και την οικοδέσποινα χώρα.

Στόχος είναι η πρόκριση στη φάση των «32», την οποία θα εξασφαλίσουν οι δύο πρώτοι κάθε γκρουπ και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι από τους συνολικά 12 ομίλους, ακολουθώντας ένα σύστημα διεξαγωγής πανομοιότυπο με εκείνο του πρόσφατου Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας

Αίγυπτος – Ελλάδα (19/11, 18:00)

Ελλάδα – Παναμάς (22/11, 14:30)

Ελλάδα – Κατάρ (25/11, 16:30)

Η αποστολή της Εθνικής Παίδων

Τερματοφύλακες: Χρήστος Γείτονας (Παναθηναϊκός), Βασίλειος Μπράνης (Ολυμπιακός), Γεώργιος Νικολαΐδης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Καραγγέλης (Στουτγκάρδη), Βασίλειος Λάβδας (Παναθηναϊκός), Αντρέας Πουλόπουλος (Βέρντερ Βρέμης), Γεώργιος Σιώζιος (Ολυμπιακός), Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Φιλιππιάδης (ΑΕΚ), Νικόλαος Χαλδέζος (ΠΑΟΚ), Ιωάννης Ψυρούκης (ΠΑΟΚ).

Μέσοι: Παναγιώτης Μπινιάρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΟΦΗ), Σαραφιανός Παπασαραφιανός (Άρης), Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Αργύρης Αργυρίου (ΑΕΚ), Λεωνίδας Βασιλειάδης (Φορτούνα Ντίσελντορφ), Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου (ΠΑΟΚ), Αλέξιος Μπαϊραμίδης (Πανιώνιος), Ιάσωνας Νεμπής (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Σούβλατζης (ΠΑΟΚ).