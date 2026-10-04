Η Ελλάδα κράτησε στο «μηδέν» τη Γερμανία (04/10, 0-0) και πλέον «γλυκοκοιτάζει» την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League!

Η Εθνική έμεινε όρθια απέναντι στη Γερμανία (04/10, 0-0) στην Τούμπα, για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Διατήρησε ανέπαφη την εστία της και συνεχίζοντας την εξαιρετική πορεία της στην παρθενική παρουσία της στη League A.

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές, η «γαλανόλευκη» παραμένει αήττητη και είναι σε θέση ισχύος για την πρόκριση.

Netherlands 🇳🇱 (+5%) and Greece 🇬🇷 (+9%) both come a little closer to Quarterfinals.



Germany 🇩🇪 lose -14% in Top 2 chances and will lose H2H to Greece 🇬🇷 if they finish level with them.



BUT…



…there is a possibility of a triple 11-11-11 split at the top, which would be… pic.twitter.com/YXsQMOdpGQ — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 4, 2026

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφτασε τους οκτώ βαθμούς, έχοντας πανηγυρίσει σημαντικές εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία. Παράλληλα, στην Ελλάδα έμεινε ισόπαλη με Ολλανδία και Γερμανία.

Μάλιστα, το αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ της επιτρέπει να διατηρεί και το πλεονέκτημα σε ενδεχόμενη ισοβαθμία μαζί της.

Η Γερμανία έχει πέντε βαθμούς και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές αντιμετωπίζει τη Σερβία εκτός έδρας και την Ολλανδία εντός.

Πλέον, η Ελλάδα έχει μπροστά της το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολλανδία και στη συνέχεια υποδέχεται τη Σερβία.

Τα δεδομένα πλέον είναι ξεκάθαρα για τη «γαλανόλευκη»: με μία νίκη στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια εξασφαλίζει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση του ομίλου, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της Γερμανίας.

🚨🇬🇷 Ivan Jovanović's Greece are currently unbeaten in four matches! ✨



✅ 2-1 win vs Serbia

✅ 1-0 win vs Germany

⚖️ 2-2 draw vs Netherlands

⚖️ 0-0 draw vs Germany pic.twitter.com/NLzJZ0T3U3 — EuroFoot (@eurofootcom) October 4, 2026

Και η δεύτερη θέση μόνο μικρή υπόθεση δεν είναι. Εφόσον τα καταφέρει, η Εθνική θα είναι τον Μάρτιο του 2027 στα προημιτελικά του Nations League, όπου μέσα από διπλές αναμετρήσεις θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Εκεί, τον Ιούνιο, οι τέσσερις ομάδες που θα έχουν απομείνει θα παλέψουν για την κατάκτηση του τροπαίου.

Tα σενάρια για την Εθνική που δίνουν πρόκριση: