Η Εθνική έμεινε όρθια απέναντι στη Γερμανία (04/10, 0-0) στην Τούμπα, για την 4η αγωνιστική του Nations League.
Διατήρησε ανέπαφη την εστία της και συνεχίζοντας την εξαιρετική πορεία της στην παρθενική παρουσία της στη League A.
Μετά από τέσσερις αγωνιστικές, η «γαλανόλευκη» παραμένει αήττητη και είναι σε θέση ισχύος για την πρόκριση.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφτασε τους οκτώ βαθμούς, έχοντας πανηγυρίσει σημαντικές εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία. Παράλληλα, στην Ελλάδα έμεινε ισόπαλη με Ολλανδία και Γερμανία.
Μάλιστα, το αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ της επιτρέπει να διατηρεί και το πλεονέκτημα σε ενδεχόμενη ισοβαθμία μαζί της.
Η Γερμανία έχει πέντε βαθμούς και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές αντιμετωπίζει τη Σερβία εκτός έδρας και την Ολλανδία εντός.
Πλέον, η Ελλάδα έχει μπροστά της το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολλανδία και στη συνέχεια υποδέχεται τη Σερβία.
Τα δεδομένα πλέον είναι ξεκάθαρα για τη «γαλανόλευκη»: με μία νίκη στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια εξασφαλίζει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση του ομίλου, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της Γερμανίας.
Και η δεύτερη θέση μόνο μικρή υπόθεση δεν είναι. Εφόσον τα καταφέρει, η Εθνική θα είναι τον Μάρτιο του 2027 στα προημιτελικά του Nations League, όπου μέσα από διπλές αναμετρήσεις θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Εκεί, τον Ιούνιο, οι τέσσερις ομάδες που θα έχουν απομείνει θα παλέψουν για την κατάκτηση του τροπαίου.
Tα σενάρια για την Εθνική που δίνουν πρόκριση:
- Να κάνει 2/2 νίκες.
- Να πάρει 4 βαθμούς κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία.
- Να κερδίσει την Ολλανδία.
- Να κερδίσει τη Σερβία, έχοντας ηττηθεί ή έρθει ισοπαλία με την Ολλανδία, και να μην πάρει η Γερμανία έξι βαθμούς.
- Στην τριπλή ισοβαθμία των 11 πόντων να έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων είτε από την Ολλανδία είτε από τη Γερμανία.