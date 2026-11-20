Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης πρωταγωνίστησε στην παρθενική νίκη της Εθνικής Παίδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 και το Ole.gr σάς παρουσιάζει τον 17χρονο ταλαντούχο επιθετικό του ΠΑΟΚ.

Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης «έλαμψε» με την Εθνική Παίδων, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην παρθενική της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17.

Στην πρώτη της συμμετοχή στη διοργάνωση, η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη επικράτησε της Αιγύπτου με 2-1 (19/11), στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου.

Ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ είχε συμμετοχή και στα δύο τέρματα που σημείωσε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Πρώτα άνοιξε το σκορ στο 54’, ενώ έπειτα είχε και την ασίστ στον Καραγγέλη για το 2-0.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» τον θεωρεί ένα από τα πιο σημαντικά παιδιά των ακαδημιών του. Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης γεννήθηκε στις 31 Αυγούστου του 2009 και έχει ύψος στα 1.81 μέτρα.

Μετέβη στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ το 2015, έπειτα από το πέρασμά του από τον Παύλο Μελά. Με τον «Δικέφαλο του Βορρά» έχει κατακτήσει τίτλους τόσο στην Κ15, όσο και στην Κ17, ενώ τον Μάρτιο του 2025 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Τη φετινή σεζόν, ο 17χρονος επιθετικός έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του και στο Youth League, όπου σε δύο ματς έχει πετύχει ένα γκολ και έχει μοιράσει ακόμα δύο στους συμπαίκτες του. Στη Super League Κ19 μετρά έξι συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ, έχοντας βρει δίχτυα σε δύο περιπτώσεις.