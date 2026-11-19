Η Εθνική Ελλάδας είχε μικρή άνοδο στο UEFA Ranking, μετά το φινάλε στον όμιλό της στο Nations League.

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε τον όμιλό της στη League A του Nations League, τερματίζοντας στην τρίτη θέση, σε ισοβαθμία στους 11 βαθμούς μαζί με Γερμανία και Ολλανδία.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όμως έφτασε στην επίτευξη των δύο αρχικών στόχων. Πρώτον, μία θέση στην 3άδα του ομίλου, ώστε να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028 και δεύτερον, την παραμονή στην ελίτ του Nations League.

Μόνο ένας παίκτης «έζησε» όλο το Nations League της Εθνικής, χωρίς… διάλειμμα! Η πορεία της Εθνικής στο Nations League έλαβε «τέλος». Σε ένα «ταξίδι» που χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί παίκτες, αλλά μόνο ένας δεν πήρε… διάλειμμα!

Η «γαλανόλευκη» ολοκλήρωσε την πρώτη παρουσία της στη League Α με δύο νίκες κόντρα στη Σερβία, έμεινε αήττητη απέναντι στη Γερμανία, επικρατώντας μάλιστα στο Άουγκσμπουργκ, ενώ ήρθε στη ισόπαλη με την Ολλανδία στην Τούμπα, γνωρίζοντας όμως μια πολύ «βαριά» ήττα στο Άμστερνταμ.

Μετά από την ολοκλήρωση της πορείας της, η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται πλέον στην 40ή θέση στο UEFA Ranking, ανάμεσα σε 211 χώρες. Ανέβηκε κατά μία θέση, μετά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο ήταν στην 46η θέση.

Πλέον, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βάζει πλώρη για το EURO 2028, περιμένοντας την κλήρωση των προκριματικών στις 6 Δεκεμβρίου, στο Μπέλφαστ.