Η πορεία της Εθνικής στο Nations League έλαβε «τέλος». Σε ένα «ταξίδι» που χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί παίκτες, αλλά μόνο ένας δεν πήρε… διάλειμμα!

Ακόμα ένα «ταξίδι» για την Εθνική έφτασε στο τέλος της. Η Ελλάδα σε μία τρομερή πορεία «ζόρισε» τις Ολλανδία και Γερμανία.

Η πρόκριση στα προημιτελικά μπορεί να μην ήρθε, αλλά το πρόσημο είναι αν μην τι άλλο θετικό.

Κι αυτό, γιατί «κλείδωσε» το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του EURO 2028, αλλά και την παραμονή της στη League A του Nations League.

Χάρη σε μία τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς, που δύσκολα μπορεί να συναντήσει κανείς.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χρησιμοποίησε αρκετούς παίκτες. Για την ακρίβεια, 27 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές δήλωσαν «παρών», αλλά μόνο ένας δεν πήρε… διάλειμμα!

Ο παίκτης που εμπιστεύτηκε όσο κανέναν άλλον ο Γιοβάνοβιτς

Αρκετοί ήταν αυτοί που μέτρησαν 6/6. Παρ’ όλα αυτά, μονάχα ένας έπαιξε και τα 540 λεπτά (χωρίς τις καθυστερήσεις) που ήταν διαθέσιμα.

Ποιος ήταν αυτός; Ο Κώστας Τσιμίκας! Κι όμως, ακόμα και στους τερματοφύλακες υπήρξε μία πιο «ειδική διαχιείριση», μιας και ο Κωνσταντής Τζολάκης δεν έπαιξε με τη Σερβία (16/11, 1-0).

Τα «μεγαθήρια» που αποφεύγει η Εθνική στον «δρόμο» για το EURO 2028 Η Εθνική δεν πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Νations League, αλλά «έφτιαξε» κατά πολύ τον «δρόμο» της για το EURO 2028.

Ακόμα και η θέση του αριστερού μπακ προδιαθέτει αρκετά τρεξίματα και ανάσες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να μην κάνει καμία αλλαγή.

Ο παίκτης της Λίβερπουλ ήταν βασικός και αναντικατάστατος σε ένα «ταξίδι» που τελείωσε για τη «γαλανόλευκη».

Και το πιο τρομερό; Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει περισσότερα λεπτά με την Εθνική, παρά με την ομάδα του!

“Είστε άξιοι συγχαρητηρίων, είμαι σίγουρος για το EURO”



🗣️ https://t.co/1D2ntTIZS0 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 17, 2026

Κι όμως, αφού με τους «κόκκινους» έχει «γράψει» τη δεδομένη στιγμή 423’ στο «βιογραφικό» του.

Για έναν παίκτη που δεν πήρε «ανάσα» στην Εθνική για το Nations League.