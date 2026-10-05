Ο μεγάλος στόχος για την Εθνική ομάδα επετεύχθη, δύο στροφές μάλιστα πριν την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων της League A στο Nations League.

Η πίστη έχει επανέλθει στην Εθνική ομάδα αλλά ποιος να το περίμενε, δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων της League Phase στο Nations League, η Εθνική ομάδα θα βρισκόταν στην κορυφή ενός γκρουπ που έχει μέσα Ολλανδία και Γερμανία; Έχοντας μάλιστα παίξει με τα «πάντσερ» δυο φορές και υπερέχει κάθε πιθανής ισοβαθμίας μαζί της;

Η τελευταία ιδρυθείσα χρονικά διοργάνωση της ΦΙΦΑ ταιριάζει και με το παραπάνω στη «γαλανόλευκη», εκμεταλλευόμενη κάθε «παραθυράκι» αυτής. Και μέσω αυτού του ανοιχτού «παραθύρου», η Εθνική ομάδα πέτυχε, νωρίς νωρίς μάλιστα, τον πρωταρχικό και βασικό στόχο της σε αυτό το διβδόμαδο αγώνων των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων.

Την μίνιμουμ εξασφάλιση δηλαδή της 3ης θέσης του ομίλου, η οποία σηματοδοτεί με την τοποθέτηση της Εθνικής Ελλάδος στο Pot 1 της κλήρωσης του Μπέλφαστ στις 5 του Δεκέμβρη, στον δρόμο για την επιστροφή σε μεγάλη διοργάνωση μέτα από πολλά χρόνια. Και πότε ήταν η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο;

Η Εθνική ομάδα μπήκε σε κλήρωση από θέση ισχύος στα (εφιαλτικά) προκριματικά του Euro 2016, όταν και κληρώθηκε με Βόρεια Ιρλανδία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Φινλανδία και Νησιά Φερόε.

Παρότι μπήκε από θέση ισχύος στο γκρουπ, η Εθνική βίωσε τα δύο πιο δύσκολα ίσως χρόνια της υπόστασής της, τερματίζοντας στην τελευταία θέση του ομίλου με μέλος μία νίκη. Αποτελέσματα που την πήγαν αρκετά πίσω και την κράτησαν κολλημένη για αρκετά χρόνια.

Πλην όμως η περιρρέουσα ατμόσφαιρα έχει αλλάξει, δείχνοντας πως έχει αφήσει πίσω της για τα καλά τα… πέτρινα χρόνια. Από τότε ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2018, στο Pot 4 στην προσπάθεια για να περάσει στο Euro 2020, βρέθηκε στο Pot 3 σε εκείνα του Μουντιάλ του 2022, και πάλι στο 4ο γκρουπ σε εκείνα του Euro 2024, πριν αρχίσει η επάνοδος.

Pot 2 στον δρόμο για το Μουντιάλ της Αμερικής και επιστροφή στους ισχυρούς ενόψει Euro 2028. H Εθνική έχει… στρώσει τον δρόμο για να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια και αυτή είναι η μισή δουλειά. Η άλλη μισή; Καλείται από το 2027 να την φέρει εις πέρας.

Ως ισχυρή, αποφεύγοντας θεωρητικά τα… μεγαθήρια, είχε μπει η Εθνική ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, σε εκείνα του Μουντιάλ του 2010 και του Euro 2008. Σε όλες τις περιπτώσεις, πήρε και το πολυπόθητο εισιτήριο, όταν ακόμα η εξασφάλιση αυτού δεν ήταν είδηση-βόμβα.

Από το Pot 3 άρχισε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Euro 2004, φτάνοντας την 4η του Ιούλη στην Πορτογαλία στην περάτωση του «θαύματος».

ΥΓ.: Υπενθυμίζεται πως μέχρι πρότινος και πριν την εμφάνιση του Nations League, η τοποθέτηση σε γκρουπ δυναμικότητας γινόταν βάσει κατάταξης στο ranking της ΦΙΦΑ.