Τι και αν είναι μονάχα δύο σε όλο το πρωτάθλημα; Οι Έλληνες της Jupiler Pro League έχουν «τρελάνει» το Transfermarkt και είναι «ό,τι πολυτιμότερο» θα βρούμε στο Βέλγιο!

Όπως και στα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, έτσι και στην Jupiler Pro League υπήρξε ενημέρωση στις αξίες ποδοσφαιριστών στο Transfermarkt.

«Κερδισμένη» βγήκε και η Ελλάδα, καθώς είδε δύο παίκτες της να «εκτοξεύονται» και όχι μόνο αυτό, καθώς έγιναν οι πιο «ακριβοί ξένοι»!

Κι όμως, μπορεί οι Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας να είναι οι μοναδικοί «γαλανόλευκοι» που παίζουν στο Βέγλιο. Παρ’ όλα αυτά, τα όσα έχουν κάνει είναι αρκετά, ώστε να έχουν και μία ιδιαίτερη κορυφή!

Ασταμάτητος Τζόλης κυριαρχεί στο Βέλγιο με… αστρονομικά νούμερα (video) Και τι δεν έκανε ο απίθανος Χρήστος Τζόλης στη νίκη με ανατροπή της Κλαμπ Μπριζ επό της Ντέντερ. Δυο γκολάρες, μία ασίστ, ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Οι πιο «ακριβοί ξένοι» της Jupiler Pro League

Αν ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στο Transfermarkt θα δούμε πως ο Χρήστος Τζόλης έχει «προσπεράσει» κάθε άλλο ποδοσφαιριστή στη βέλγικη λίγκα! Κι όμως, ο 23χρονος εξτρέμ τη -δεδομένη στιγμή- βλέπει τη χρηματιστηριακή του αξία να είναι στα 30.000.000 ευρώ!

Άλλωστε, τα όσα κάνει τη φετινή σεζόν είναι «μαγικά», καθώς μετράει ήδη 11 γκολ και 12 ασίστ σε 29 εμφανίσεις!

Ο επιδραστικός Τζόλης δεν αρκεί στην Μπριζ αλλά πάει για… πρωτιά στο Βέλγιο Ο Χρήστος Τζόλης έχει βρει τον τρόπο να κάνει τη διαφορά στην πρώτη κατηγορία του βελγικού πρωταθλήματος.

Ωστόσο, έχει δύο παίκτες που είναι σε… απόσταση αναπνοής! Ποιοι είναι αυτοί; Οι Τζοέλ Ορντονιέζ και Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Αμφότεροι έχουν δει τη χρηματιστηριακή τους αξία να είναι στα 28.000.000 ευρώ και «μοιράζονται» τη 2η θέση.

Με τον ποδοσφαιριστή της Γκενκ να έχει ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του τον τελευταίο καιρό. Τα «πεπραγμένα» του -μέχρι στιγμής- είναι δύο γκολ και 10 ασίστ σε 27 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Προφανώς και το νεαρό της ηλικίας τους είναι ένας παράγοντας, που είναι πολύ ψηλά η «τιμή» τους, αλλά και τα όσα κάνουν είναι ξεχωριστά.

Μάλιστα, και οι δύο μαζί τους έχουν κάνει την Ελλάδα να είναι η δεύτερη πιο «ακριβή» εθνικότητα στην Jupiler Pro League!

Κι όμως, πίσω μόνο από τους Βέλγους ποδοσφαιριστές θα βρούμε τα… 58.000.000 ευρώ που «κοστίζουν» συνολικά οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Τζόλης!

Και ποιος ξέρει, γιατί να μην κάνουν ακόμα μεγαλύτερα αυτά τα «νούμερα»;

Δείτε ΕΔΩ τους πιο «ακριβούς» παίκτες της Jupiler Pro League.